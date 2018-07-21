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Lüks cipiyle ikinci kere gelince yakalandı

Lüks cipiyle ikinci kere gelince yakalandı

Bodrum’da ev bahçe mobilyası ve peyzaj ürünleri satan bir iş yerinin önünden 5 adet saksı çaldığı iddia edilen kadın, aynı iş yerine tekrar gelip lüks cipine saksı yüklerken çevredeki vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Kadının çaldığı saksılarla kaçmaya çalıştığı anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 17:57 - Güncelleme: 21-07-2018 17:57

Bodrum’da Ortakent-Yalıkavak yolu üzerinde ev bahçe mobilyası ve peyzaj ürünleri satan bir işletme önüne lüks araçla gelen kimliği belirsiz bir kadının iş yeri önündeki 5 saksıyı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Saksıları çaldığı iddia edilen kadın, gece saatlerinde aynı işletmenin önüne yine aracıyla geldi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan durumdan haberdar olan çevre esnafı, kadının işletme önündeki bir saksıyı alıp aracına yüklerken görünce müdahale etti. 

TEKERİN ÖNÜNE SAKSI KOYDULAR

Kadının elindeki saksıyı alıp aracın arkasına koyan vatandaşlar, iş yeri sahibi Hasan Altıkat’a haber verdi. Aracı ile olay yerinden uzaklaşmak isteyen kadın başarılı olamayınca kendisini yakalayan vatandaşlarla tartışmaya başladı. Bir süre sonra aracından inen kadın, aracın arkasındaki saksıyı kırıp Bodrum istikametine doğru uzaklaştı. İş yeri sahibi Hasan Altıkat, yine polise başvurdu.

İş yeri sahibi Hasan Altıkat, "Ben aynı kadının yine geleceğini biliyordum, onun için oraya bir tane saksı koydum. Kadın saksıyı alırken çevredeki tanıdıklar kadını yakalamışlar. Kadın, ‘saksılar kırıktı onun için aldım’ demiş. Beni aradılar. Ben de ‘Aracın plakasını aldıysanız kadını bırakın.’ dedim. Şimdi aracın plaka bilgisiyle polise başvurumu yaptım" dedi. 

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan kadının vatandaşlarca yakalanıp, olay yerinde tutulduğu görüntüler ise cep telefonları ile kayıt altına alındı. Görüntülerde kadını yakalayan vatandaş, kadın kaçmasın diye saksıyı aracın arkasına koyuyor. Olay yerinden uzaklaşamayan kadının, 'Allah aşkına ne yapıyorsun, şunu çeker misin? Kardeşim plakamı alırsın, git ne yaparsan yap" dediği duyuluyor.
 

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