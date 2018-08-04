Lüks aracı köpekler parçaladı

Sakarya'da yaşanan olayda Serbay Baş, evinin önünde park halindeki yaklaşık 150 bin lira değerindeki spor aracına bineceği sırada tampon kısmında hasar olduğunu fark etti. Aracına silahlı saldırı gerçekleştirildiğini düşünen Baş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Baş, otomobiline köpeklerin zarar verdiğini tespit etti. Baş, yaptığı açıklamada, aracın altına giren kediyi kovalayan sokak köpeklerinin, kediye ulaşamaması neticesinde otomobile hasar verdiklerini söyledi.

Aracında yaklaşık 4 bin lira hasar olduğunu anlatan Baş, "Aracın başka yerlerine de zarar vermeye çalışmışlar ancak verememişler. Hayvan aklıyla kediye ulaşmak için aracı parçalamaya çalışmışlar. Bu olayın hayvan sevmemekle bir alakası yok, ben de bir hayvanseverim. Sokak hayvanlarının daha iyi düzenlenmesi, saldırgan olanların toplatılması lazım." ifadelerini kullandı. Baş, aracının tamir edilmesi ve tamponunu değiştirmek üzere servise götürüldüğünü sözlerine ekledi.