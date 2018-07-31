LPG yüklü tanker duvara çarptı, Karadeniz Sahil Yolu kapandı

Giresun’un Espiye ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan LPG yüklü tanker duvara çarptı. Olayda tankerin patlama riskine karşı yol çift yönlü ulaşıma kapatıldı, soğutma çalışması başlatıldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI: Olayda tankerin patlama riskine karşı yol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Giresun ve Espiye belediyelerine ait itfaiye ekiplerince soğutma çalışması başlatıldı.

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