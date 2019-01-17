  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

LPG yönetmeliği değiştirildi resmi gazetede yayınlanan yeni lisans kuralları

LPG yönetmeliği değiştirildi resmi gazetede yayınlanan yeni lisans kuralları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 17-01-2019 10:13 - Güncelleme: 17-01-2019 10:13

LPG ile ilgili yeni yönetmelik kapsamındaki "tehlikeli eylem" tanımı, piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, engelli hale gelmesine veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali şeklinde değiştirildi. 

Lisans başvurusu sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin EPDK evrak sistemine giriş tarihini izleyen 10 iş günü içinde tamamlanacak.

Başvuruların mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu ayrılıkların 10 iş günü içinde giderilmesi gerekecek, giderilmediği durumlarda başvurular geçersiz sayılacak.

Her türlü lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedelleri başvuruyla birlikte peşin olarak ödenecek. Lisans tadilleri, başvuru tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde karara bağlanacak ve ilgiliye tebliğ edilecek.

Ayrıca, LPG dağıtıcı lisansı ve LPG depolama lisansı sahibinin adı ve ticaret unvanı, aldığı lisans türü ile süresi Resmi Gazete'de ilan edilecek.

LPG otogaz bayilik lisansı sahiplerinin, LPG dağıtıcı lisansı sahipleriyle yaptıkları sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren 2 ay içinde herhangi bir dağıtıcıyla sözleşme yapmaması veya sözleşmesini yenilememesi durumunda lisansı iptal edilebilecek.

 

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN LPG yönetmeliği değiştirildi resmi gazetede yayınlanan yeni lisans kuralları haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro