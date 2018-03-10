Love aşka geldi! Herkesin ortasında öpücüklere boğdu

Beşiktaşlı Vagner Love, 8 Mart’ta eşi Lucilene Pires ile baş başa yemeğe çıktı. Çift, gecenin sonunda basına romantik pozlar verdi.Sezon ortasında Alanyaspor’dan Beşiktaş’a transfer olan Vagner Love, Dünya Kadınlar Günü’nde eşi Lucilene Pires’le akşam yemeği programı yaptı. Brezilyalı futbolcu ile eşi, Etiler Nusret’te baş başa yemekteydi.
Çift, yemek sonrası mekan önünde araçlarını beklerken objektife takıldı.Flaşlar patlayınca gülmeye başlayan Love ve Pires, basına romantik pozlar verdi. Ünlü futbolcu, önce sarılıp öptüğü eşine daha sonra yanlarına gelen çiçekçiden aldığı kırmızı gülü uzattı. Vagner Love, çiçekçiye 50 lira ödedikten sonra eşiyle birlikte oradan ayrıldı.
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