Lösemi nasıl anlaşılır profesör açıkladı kan kanserinin 10 önemli belirtisi

LÖSEMİNİN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ YAŞ : -Bu hastalık en çok 2 ile 5 yaş arasında özellikle de erkek çocuklarında görülüyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre bin 500, 2 bin çocuk lösemi hastası. Lösemi adı bizi çok korkutuyor kanser ve çocuk olması itibariyle ama lösemi çocuklukta tedavi edilebilen ve başarı yüzdeleri oldukça yüksek olan bir hastalık.

LÖSEMİNİN TEDAVİSİ : Löseminin tedavisi uzun solukludur ve en az 2 yıl sürüyor. O nedenle hasta iyi bir merkezde doktor ve aile uyumunun da olduğu şekilde tedavi edilmelidir. Çocukları kemoterapiye götürmek zor oluyor. 1960'larda tanısı konulan lösemi o dönem yüzde 100 ölümlere yol açıyordu. Günümüzde ise Lösemi tedavisinde başarı oranı yüzde 80'in üstüne çıkmış durumda. Bunun için erken teşhis önem taşıyor. Bu noktada da belirtiler önemli. İşte dikkat etmeniz gereken 10 belirti:

1.Kansızlık: Löseminin ilk bulgularından biri kansızlıktır. Çocuğun renginin giderek soluklaşması ve halsizlik şikayetleri kansızlığın ilk belirtileri arasında yer alır. Kemik iliğindeki kırmızı kürelerin azalması ile kansızlık gelişir. Doğumdan sonraki altı ay ile bir yaş arası dönemde fizyolojik anemi yaşanabilir ancak kansızlık asla normal bir durum olarak kabul edilmemeli ve mutlaka doktora gidilmelidir. Her yaş grubuna göre belirli hemoglobin değerleri vardır ve bu değerlerin altında olması her zaman anormal olarak değerlendirilmelidir. Toplumda en fazla demir eksikliği kansızlığa neden olur. Lösemi de sıklıkla bu nedenle fark edilememektedir. Demir eksikliği tedavisi ile teşhisi daha geç konulan lösemi hastası sayısı azımsanmayacak orandadır. Bu nedenle tedaviye cevap vermeyen kansızlığın olan çocukların mutlaka iyi araştırılması gereklidir.





