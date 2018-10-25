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Lös nedir ne demek hangi derste geçen terimdir-HADİ 24 eKİM

Lös nedir ne demek hangi derste geçen terimdir-HADİ 24 eKİM

Lös ne demek hangi derste öğretilir soruları bugün HADİ 24 Ekim ipucu sorusu olarak kullanıcılara soruldu. Devreden ve 30 bin lira olan HADİ ipucu sorusunun cevabı ve detayları haberimizde. Birçok kullanıcının ilk kez duyduğu Lös terimi coğrafya dersinde sık sık geçmektedir.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 08:50 - Güncelleme: 25-10-2018 08:50

Lös ne demek, Lös neye denir ve hangi derste Lös kelimesi geçer sorusu araştırılmaya başladı. Bu akşam ki ödül geçen hafta bilen çıkmadığı için devretti ve 30 bin TL oldu. Hadi, Çarşamba akşamlarını zor soru gecesi ilan etti ve bu akşam soruları bilen çıkmadığı sürece bir soru azaltılacak. Hadi bu akşam ki ipucu sorusunda muhtemelen kulağınızın pek aşina olmadığı bir soru yöneltti. Moren, lös ve dolin nedir?

MOREN NEDİR: Moren, doğrudan doğruya buzulların ilerlemesi veya gerilemesi sırasında, buzulun taşıyarak oluşturduğu tabakalaşmamış depolara genel olarak verilen bir terimdir. Glasiyal koşullar ve süreçler ile taşınan ya da biriktirilmiş olan malzemenin her tanesine Moren adı verilir.

LÖS NEDİR: Köşeli kuvars taneleri, feldispat, mikalar ve kalsitten oluşan silt ve kil boyutundaki rüzgar çökelleri lös olarak bilinir. Lösler rüzgarlarla taşınan ince unsurlu malzemenin bir örtü halinde yarı kurak alanlarda birikmesiyle oluşur.

DOLİN NEDİR: Dolin karstlaşma sonucu oluşmuş, boyutları bölgenin karstik özelliklerine bağlı olarak değişen, kapalı veya yarı açık çukurluklar. Kalkerli arazilerde erime ve çökme sonucu oluşan tava şeklindeki çukurluklardır.

HADİ NEDİR: Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli.

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