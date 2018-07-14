Los Angeles sahilinde Kim Kardashian tsunamisi!

Reality show yıldızı Kim Kardashian bu sefer bir istisna yaptı. Kanye West ve üç çocuğu North, Saint ve Chicago ile birlikte yaşadığı California'daki malikanesinde spor yapan Kim Kardashian bu kez spor için Los Angeles sahilini tercih etti. 37 yaşındaki Kardashian, neredeyse bir örnek giyindiği iki arkadaşıyla birlikte sahildeydi. Kim, gri yüksek bel bikinisi ve aynı renkteki büstüyeriyle son derece fit görünüyordu.
Keeping Up With The Kardashians şovunun yıldızı olan Kim, özel spor hocası Melissa Alcantara sayesinde hayatının en fit dönemini yaşıyor. 3 çocuk annesi yıldız, hem incecik beli hem de sıkılaşmış vücudu ile dikkat çekiyor. Kardashian, spor hocası Alcantara ile birlikte tüm spor rutinini değiştirmiş.
Artık haftanın 5 ya da 6 günü sabah 5'te uyanıp sıkı bir ağırlık kaldırma ve cardio rutini var.
Alcantara ise People dergisine verdiği bir röportajda, Kim Kardashian'ın son derece çalışkan olduğunu ve çalışmalarını aksatmadığını söylemişti.
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