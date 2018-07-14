Los Angeles sahilinde Kim Kardashian tsunamisi!

Reality show yıldızı Kim Kardashian bu sefer bir istisna yaptı. Kanye West ve üç çocuğu North, Saint ve Chicago ile birlikte yaşadığı California'daki malikanesinde spor yapan Kim Kardashian bu kez spor için Los Angeles sahilini tercih etti. 37 yaşındaki Kardashian, neredeyse bir örnek giyindiği iki arkadaşıyla birlikte sahildeydi. Kim, gri yüksek bel bikinisi ve aynı renkteki büstüyeriyle son derece fit görünüyordu.