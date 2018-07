Los Angeles sahilinde Kim Kardashian tsunamisi!

Keeping Up With The Kardashians şovunun yıldızı olan Kim, özel spor hocası Melissa Alcantara sayesinde hayatının en fit dönemini yaşıyor. 3 çocuk annesi yıldız, hem incecik beli hem de sıkılaşmış vücudu ile dikkat çekiyor. Kardashian, spor hocası Alcantara ile birlikte tüm spor rutinini değiştirmiş.