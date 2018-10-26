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Loris Karius için sert sözler: Kız geçse yakalarsın

Loris Karius için sert sözler: Kız geçse yakalarsın

Beşiktaş-Genk maçında topu ağlarında gören Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'a spor yorumcusu Turgay Demir'den bir eleştiri geldi. Demir, "Karius, başının üstünden kız geçse yakalarsın. Topu yakalamıyorsun. Geceleri biraz az çık" dedi.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 12:22 - Güncelleme: 26-10-2018 12:22

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Belçika'nın Genk ekibi ile karşılaştı. Genk, Beşiktaş'ı 4-2 yenerek grupta 6 puanla zirvede yer aldı. Beşiktaş'ın gollerini 74. ve 86. dakikada Vagner Love attı.

Beşiktaş-Genk maçında topu ağlarında gören Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'a spor yorumcusu Turgay Demir'den bir eleştiri geldi. 

''KIZ GEÇSE YAKALARSIN''
A Spor'da maçı değerlendiren Turgay Demir, "Karius, başının üstünden kız geçse yakalarsın. Topu yakalamıyorsun. Geceleri biraz az çık" ifadelerini kullandı.

‘'ŞENOL HOCA FUTBOLU UNUTMUŞ''
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'i de eleştiren Turgay Demir, "Şenol Hoca macera arıyor. Şenol Hoca bu kadar maceracı değildi. Ruh hali, morali, keyfi yerinde Şenol Hoca bunları yapıyorsa geriye tek bir şey kalıyor. Şenol Hoca futbolu unuttu" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ERKAN 26 Ekim 2018 12:50 ÇOK BİLİYORSUNUZ SİZ YILLARDIR FUTBOLUN YERİNDE SAYMASI SİZİN YÜZÜNÜZDEN HER YAPILANA KULP TAKARSINIZ HOCALARIN HER YAPTIĞININ ELEŞTİRİRSİNİZ ÇIKIN SİZ YAPIN ÇOK ANLIYORSANIZ BU İŞLERDEN

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