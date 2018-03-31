Lor Peyniri nasıl yapılır diyette öyle faydaları var ki...

Lor peyniri toplam yağ ve kolesterol içeriği diğer peynirlere göre düşük olduğu için kalp-damar, böbrek hastaları ve hipertansiyonu olan kişiler için tüketilmesi önerilmekte. Peki Lor peyniri nedir nasıl yapılır? Yüksek kalori değerine sahip lor peynirinin fiyatı da oldukça ucuz.

Lor Peyniri nasıl yapılır diyette öyle faydaları var ki...

Lor peyniri kendine özgü tadı ve hafifliği ile böreklerden, salataya kadar birçok yemeğin vazgeçilmezi ve lezzet ustalarının gözdesi. Vücut için önemli birçok mineral ve vitaminden zengin bir besin olan lor peyniri, içeriği ile sağlık üzerine sayısız yararları bulunuyor. Lor peynirini, ağırlık kontrolü yapan ya da zayıflama diyeti uygulayan bireylere de öneriliyor. Lor peyniri, yumuşak ve kolay tüketilebilir formuyla bebek beslenmesinde, kolay sindirilebilen “whey protein” içeriğiyle spor yapanların beslenmesinde önemli bir rol üstleniyor.

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Lor Peyniri nasıl yapılır diyette öyle faydaları var ki...

LOR PEYNİRİ NEDİR: Lor peyniri, peynir altı suyunun kaynatılarak pıhtılaşması ile oluşan yumuşak kıvamlı bir süt ürünüdür. Kullanılan yöreye göre farklı isimler alabilen lor peyniri, kısa ömürlü olup tuzlu ya da tuzsuz olarak üretilebilmektedir. Trakya loru, Kars loru, Antalya loru ve Erzurum loru en çok bilinen lor peyniri çeşitlerindendir.

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Lor Peyniri nasıl yapılır diyette öyle faydaları var ki...

LOR PEYNİRİ NASIL YAPILIR: Geleneksel olarak üretilen lor peyniri, sütün kaynatılarak pıhtılaşması sonucu elde edilmektedir. Ocakta kaynayan süte limon ilave edilerek sütün pıhtılaşması sağlanır. Pıhtılaşan parçalar sütten ayrılarak toplanmaya başlar. Bu parçalar soğuduktan sonra alınarak 1bir gece süzülmeye bırakılır. Süzülme işlemi tamamlandıktan sonra lor peyniri kullanıma hazır hale gelmektedir. ndüstriyel olarak üretilen lor peyniri üretiminin tek farkı, geleneksel yöntemde kullanılan sütün yerine peynir altı suyunun kullanılmasıdır. Bu tür üretimde en çok kaşar yapımı sırasında ortaya çıkan peynir altı suyunun kullanılması tercih edilmektedir.

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Lor Peyniri nasıl yapılır diyette öyle faydaları var ki...

LOR PEYNİRİNİN BESİN DEĞERLERİ NEDİR: Lor peyniri; potasyum, fosfor ve protein açısında zengin bir peynir türü olduğundan yağsız ve tuzsuz çeşidi herkesin kullanımına uygundur. Kolesterol içermemesi ve yağsız olması bakımından kolesterol hastaları ile diyet yapanlar tarafından tüketilmesi uygun olan lor peyniri, protein içerdiği için de vücut geliştiriciler tarafından tercih edilmektedir. Lor peynirinde bulunan yüksek kalsiyum değeri ve barındırdığı A ve C vitaminleri, kemik ve iskelet sistemini güçlendirdiğinden gelişim çağındaki çocuklar tarafından tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

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