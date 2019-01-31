Londra'da 17 yaşındaki Türk genci öldürüldü

Londra’nın Islington bölgesinde yaşayan Nedim Bilgin, Caledonian Road’da bıçaklandı.

İddialara göre Nedim Bilgin 29 Ocak günü evinden bisikletiyle çıktı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bisikleti çalınmaya çalışıldı ancak o sırada yaşanan arbede sırasında bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İngiliz polisi, bıçaklı saldırı ile ilgili detaylı bilgiler açıklamazken; cinayetle ilgili 16, 17 ve 18 yaşlarında 3 kişinin göz altına alındığını duyurdu.