Lokomotiften ayrılıp geri giden 22 yolcu vagonu, taşlarla durduruldu!

Hindistan'da 22 vagon içindeki bin yolcusuyla lokomotiften ayrıldı. 11 kilometre geriye giden vagonları yetkililer raylara yerleştirdikleri taşlarla durdurdu. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Hindistan'da yolcu treninin 22 vagonu, lokomotiften ayrılarak içindeki bin yolcusuyla 11 kilometre boyunca geri gitti.

BBC'nin haberine göre, Orissa eyaletinde lokomotiften ayrılarak kontrolden çıkan vagonlar, demiryolu yetkilileri tarafından raylara büyük taşlar yerleştirilerek durduruldu.

Hafta sonu meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer, prosedürlere uymamakla suçlanan 7 demiryolu çalışanının görevden alındığını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demiryollarının en yaygın toplu taşıma aracı olduğu Hindistan'da günde yaklaşık 22 milyon kişi trenle yolculuk ediyor