Lohusa Humması nedir? Nedenleri belirtileri ve tedavisi...

Lohusa Humması halk arasında albastı olarak bilinen ateşli bir iltihabi hastalıktır. Doğumda annenin bakteri ve mikroplara karşı savunmasız kalması sonucunda oluştuğu varsayılan Loğusa Humması'ndan korunmanın yolları nelerdir? İşte bilmeniz gerekenler...

Lohusa Humması nedir? Nedenleri belirtileri ve tedavisi...

Hijyenik kurallara yeterince özen gösterilmemesi doğum yapmış ya da düşük yapmış kadınlarda bazı hastalıkların tetikleyicisi olabilir. Dikkat edilmediği zamanlarda tehlikeli sonuçlara sebebiyet veren ateşli bir iltihabi hastalık olan Loğusa Humması(Albastı) hastalığı da bunlardan biridir. Yüksek ateşler birlikte bitkinlik ve halsizliğe neden olan bu hastalıktan korunmanın yollarını ve tedavisi hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

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Lohusa Humması nedir? Nedenleri belirtileri ve tedavisi...

LOĞUSA HUMMASI NEDİR?: Loğusa Humması, üreme organı yollarında iltihaplanma, doğum esnasında temizliğe yeteri kadar önem verilmemesi veya idrar yollarının iltihaplanması gibi hijyenik nedenlerle ortaya çıkan mikroplu ve ateşli iltihabi bir hastalıktır. Halk arasında Albastı olarak bilinen bu hastalıkta doğumdan 3 veya 7 gün sonra ateş yükselir. Karnın alt bölümünde yumuşaklık hissedilir. Akıntı fazlalaşır ve genel bitkinlik durumları oluşur.

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Lohusa Humması nedir? Nedenleri belirtileri ve tedavisi...

LOĞUSA HUMMASI(ALBASTI) NEDENLERİ: Loğusa hummasının meydana gelmesine yol açan başlıca nedenler şöyle sıralanabilir: Doğum ya da loğusalık sırasında geçirilen zatürre, anjin ve grip gibi ağır hastalıklar. Loğusanın ellerinin kirli ve dolayısı ile mikroplu olması.

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Lohusa Humması nedir? Nedenleri belirtileri ve tedavisi...

Doğuma yardım edenlerin dikkatsizlikleri ve bu arada kirli ellerle bebeğin doğumunun yapılması. Loğusalık sırasında tam banyo almak. Altı hafta geçmesini beklemeden cinsi münasebette bulunmak.

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