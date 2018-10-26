Logitech tüm ses kaynaklarına bağlanan yeni hoparlör sistemini duyurdu!

Çoklu bağlantı desteği sayesinde 3,5 mm, RCA ve Bluetooth aracılığıyla TV, telefon ve bilgisayara bağlanabilen Z607, SD kart, USB bellek ve FM radyo bağlantılarını da desteklendiği açıklandı. Z607’nin 6 metreden daha uzun arka kabloları, hoparlörlerin herhangi bir kısıtlama olmadan en iyi ses verebileceklerini konuma yerleştirilmesine imkân tanıyor.

Duvara da monte edilebilir

Logitech Z607, net tiz ve güçlü baslar sunan 160 Watt Peak gücü ve 5.25”’lik subwoofer sürücüsüyle TV, telefon, tablet ve bilgisayar gibi ses kaynaklarında keyifli bir müzik deneyimi yaşatıyor. Masa ve konsol üzerine yerleştirilebilen ya da duvara kolayca monte edilebilen Z607, 10 metre kullanım mesafesine sahip kumandası sayesinde çalmak, duraklatmak ve değiştirmek gibi tüm özelliklere tam kontrol sağlıyor.





İşte bu kadar basit!

Kullanıcıların müziğe telefon, bilgisayar, SD kart veya USB bellek gibi kaynaklardan eriştiklerini ve Logitech Z607’nin neredeyse her ses kaynağıyla uyumlu bir şekilde çalışabildiğini belirten Logitech Ses Genel Müdürü Philippe Depallens, “Sadece bir kez ayarladıktan sonra, subwoofer'daki kontrol panelini veya uzaktan kumandayı kullanarak istediğiniz parçayı oynatabilirsiniz. İşte bu kadar basit!” dedi.