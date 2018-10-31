Liverpool’un yıldızı sapık çıktı! Evli hamile kadına yazdıkları ifşa oldu...

İNGİLİZ futbolu bir skandalla daha çalkalanıyor. Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold'un 7 aylık hamile olan evli bir kadına "eşinin yanında birlikte olmayı teklif ettiği ortaya çıktı. Ünlü futbolcunun skandal yazışmaları sosyal medyada ifşa oldu...
Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold’un 7 aylık hamile bir kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.
Trent Alexander-Arnold’un Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası sırasında İngiliz kadınla mesajlaştığı görüntüler basına sızdırıldı.
İngiliz kadın taraftar, Alexander-Arnold’a ”7 aylık hamileyim ve eşime ilk babalar günü hediyesi vermek istiyorum. Eşim Liverpool taraftarı ve favori oyuncusu sensin. Eğer ona bir mesaj gönderebilirsen çok sevinir” şeklinde mesaj attı.
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