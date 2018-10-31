Liverpool’un yıldızı sapık çıktı! Evli hamile kadına yazdıkları ifşa oldu...

İNGİLİZ futbolu bir skandalla daha çalkalanıyor. Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold'un 7 aylık hamile olan evli bir kadına "eşinin yanında birlikte olmayı teklif ettiği ortaya çıktı. Ünlü futbolcunun skandal yazışmaları sosyal medyada ifşa oldu...