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Liverpool'a West Ham darbesi

Liverpool'a West Ham darbesi

Liverpool, deplasmanda West Ham ile berabere kalırken, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkı 3'e düştü.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 07:39 - Güncelleme: 05-02-2019 07:39

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool, deplasmanda West Ham ile 1-1 berabere kaldı.

Lider Liverpool, Londra Stadyumu'nda West Ham'e konuk oldu. Liverpool, mücadelenin 22. dakikasında Senagalli Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti. West Ham, 28. dakikada Michail Antonio'nun golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. 

İkinci yarıda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle tamamlandı. 

PUAN FARKI ERİDİ
Bu skorla, Liverpool puanını 62 yaparken, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkı da 5'ten 3'e düştü. 

Ligde, Tottenham 57 puan ile üçüncü, Chelsea 50 puan ile dördüncü ve Manchester United ise 47 puan ile beşinci sırada yer alıyor. 

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Kaynak : AA

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