Listeye Türk damgası! Nurgül Yeşilçay birinci oldu

İnternetin en büyük film veri tabanı Internet Movie Database (IMDb), her hafta sitede ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncuların yer aldığı bir liste hazırlıyor. “Starmetre” adlı o listede geçen haftaya damga vuran isim Nurgül Yeşilçay oldu. “Muhteşem Yüzyıl: Kösem”, “Paramparça”, “Eğreti Gelin”, “Asmalı Konak”, “Vicdan” gibi yapımlarla yurtdışında da tanınan Yeşilçay, dünya sıralamasında 12 bin 771 sıra yükselerek Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti.