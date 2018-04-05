Listeye Türk damgası! Nurgül Yeşilçay birinci oldu

İnternetin en büyük film veri tabanı Internet Movie Database (IMDb), her hafta sitede ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncuların yer aldığı bir liste hazırlıyor. “Starmetre” adlı o listede geçen haftaya damga vuran isim Nurgül Yeşilçay oldu. “Muhteşem Yüzyıl: Kösem”, “Paramparça”, “Eğreti Gelin”, “Asmalı Konak”, “Vicdan” gibi yapımlarla yurtdışında da tanınan Yeşilçay, dünya sıralamasında 12 bin 771 sıra yükselerek Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti.
42 yaşındaki oyuncu, listenin fotoğrafını “Bana dünyadan bahset kardeşim” notuyla sosyal medyada paylaştı. Listede Türk oyuncular arasında ikinci sırada Kıvanç Tatlıtuğ, üçüncü sırada ise Haluk Bilginer yer aldı. Hatırlanacağı gibi İran Kültür Bakanı Abbas Salihi, Yedullah’ın Güzel Cini adlı filmde rol alan Nurgül Yeşilçay’ın kadrodan çıkartılmasını istemişti. Yapımcı Mehrdad Farid ise, “Bu mümkün değil. Film bitti ve yakında vizyona girecek” demişti.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER