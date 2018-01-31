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Liseye geçiş MEB-2018 örnek sorular sözel bölüm

Liseye geçiş MEB-2018 örnek sorular sözel bölüm

2018 MEB liseye geçiş yeni sınav TEOG yerine getirildi ve bu sene ilk kez uygulanacak. Haliyle öğrencilerin kafası karışık, liseye geçiş sınavı nasıl olacak, liseye geçiş sınavında nasıl soruları çıkacak ve kaç soru olacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da 2018 MEB liseye geçiş sınavı örnek soruları yayınlandı. Sözel ve sayısal olmak üzere ayrılan liseye geçiş sınavı soru örnekleri haberimizde. İşte Liseye geçiş MEB örnek sözel sorular...

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Eklenme Tarihi: 31-01-2018 12:20 - Güncelleme: 31-01-2018 12:20

2018 ile birlikte eğitimde birçok şey değişecek. Bunlardan biri de 4 yıldır devam eden kalkan TEOG sistemi. TEOG sistemi yerine gelen sisteme göre sadece belli okullar sınavla alacak. Peki sınav soruları nasıl olacak?

Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre iki ayrı soru örneği geldi. Sözel ve sayısal olmak üzere yayınlanan iki ayrı soru örneği merak edilmeye başlandı.Belli liselere gitmek isteyen adayların gireceği liseye geçiş sınavında hangi sorular sorulacak kaç soru olacak kolay mı zor mu sorusu böylece ortaya çıktı.

SINAVA GİRMEYENLER NE YAPACAK? Liseye Giriş Sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında Liseye Giriş Sınavı'na dair önemli bir açıklama yaptı. Yusuf Tekin, "Öğrencilerin evlerine yakın 9 lise sunulacak. Anadolu liselerimiz, mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz, Anadolu imam hatip liselerimiz var. Öğrenci bunlar arasından 5 tercih yapacak" dedi.

HANGİ LİSELER SINAVLA ALACAK? Hangi liselerin sınavla alacağı henüz belli olmadı. Fakat sınav merkezi sistemle yapılacak.

LİSEYE GEÇİŞ SINAVI SÖZEL SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

LİSEYE GEÇİŞ SINAVI SAYISAL SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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