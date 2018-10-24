Liseliler tacizci öğretmeni boykot etti istifasını istedi

İSTANBUL'da bulunan Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi'den geçen sene mezun olarak bu sene üniversiteye başlayan Eylül adlı kadın öğrenci, lisedeki coğrafya öğretmeninin tacizlerini mahkemeye taşıdı.

TACİZE KARŞI BOYKOT BAŞLADI Söz konusu haberin yayınlanması sonrası öğrenciler "Okulumuzda maalesef bir taciz vakası ve tacizci bir hoca mevcuttur. Okulun öğrencileri olarak buna sessiz kalmamız asla ama asla mümkün değildir" dedi.

Kısa sürede yüzlerce kişiye ulaşan kampanyanın ardından dün de lisede öğrencilerin dersleri boykot ettiği öğrenildi.

Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Okulumuzda maalesef bir taciz vakası ve tacizci bir hoca mevcuttur. Kendisi hala görevdedir ve zamanında yaptıklarını şu an da zaman zaman yaptığı kulaktan kulağa dolaşagelmektedir, bilinmektedir. Okulun öğrencileri olarak buna sessiz kalmamız asla ama asla mümkün değildir. Herkesi duyarlı olmaya ve bu durumda ani refleksif olarak gerçekleşebilecek her olay ihtimaline karşın, şiddetle karşı çıkmaya ve karşı gelenlerle beraber olmaya çağırıyoruz.

  • Güncel 24 Ekim 2018 09:21
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • fuzuli 24 Ekim 2018 09:34 Evet tacizci öğretmen yok değil, fakat öğrenciler organize olup siyasi görüşünden dolayı böyle şeylere kalkışır hale geldiler. Ne öğretmen eski öğretmen ne öğrenci eski öğrenci, ne de okul eski okul.

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