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Liseliler sokakta birbirine girdi

Liseliler sokakta birbirine girdi

Bursa'nın İznik ilçesinde yaklaşık 30 kişilik öğrenci grubu, lise önünde kavga etmeye başladı. Grubu ayırmak için araya girmek isteyen kimse başarılı olamadı.

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 21:34 - Güncelleme: 06-01-2018 21:34

Bursa'nın İznik ilçesinde yaklaşık 30 kişilik öğrenci grubu, lise önünde birbirine girdi. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga anları güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşamüstü İznik Atatürk Caddesi üzerindeki Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi çıkışında meydana geldi.

Okulda öğrenciler arasında başlayan sözlü tartışma, okul çıkışında kavgaya dönüştü. Yaklaşık 30 kişilik öğrenci grubu, lise önünde birbirine girdi.

Kavgada bir öğretmenin de öğrenciler arasında kaldığı görüldü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti.

Kavga esnasında bazı araçlar da zarar gördü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Ocak 2018 22:00 derdiniz ne okuyun adam olun kavga ile bir yere varılmaz

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