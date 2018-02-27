Liseliler koskoca şehri fena karıştırdı!

DÜZCE'nin Çilimli Belediyesi'ne ait resmi plakalı minibüsü çaldığı ileri sürülen Oğuzcan Topuz (19) ve lise öğrencisi Caner D. (17), Bolu'da yanlarına aldıkları liseli kız arkadaşları Yağmur K. (17) ile gezerken, çalıntı araç alarmı verildi. Ekipler, minibüsü Hürriyet Caddesi üzerinde tespit etti. Kovalamaca sonrası yolun kesilmesiyle durdurulan minibüsteki 3 genç, araçtan indirilerek, yere yatırılıp, kelepçelendi.