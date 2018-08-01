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Liseli stajyer kızlar şikayet etti! Ankara İtfaiyesi'nde şok suçlamalar

Liseli stajyer kızlar şikayet etti! Ankara İtfaiyesi'nde şok suçlamalar

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda liseli stajyer kız öğrencilerin şikâyeti üzerine başlatılan adli-idari soruşturma kapsamında daire başkanı C.S. ile istasyon müdürü N.K. ve merkezde görevli amir H. Y. açığa alındı.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 08:07 - Güncelleme: 01-08-2018 08:07

Ankara Büyükşehir İtfaiye Dairesi’nde bir aylık staja giden meslek lisesindeki kız öğrencilerin cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında suçlamalar bulunan daire başkanı C.S., istasyon müdürü N.K. ve merkezde görevli amir H.Y., 23 Temmuz tarihinde açığa alındı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, soruşturma kapsamında stajyer kız öğrenciler ile öğretmenleri ve arkadaşlarının da bilgilerine başvurdu. Teftiş Kurulu Başkanlığı, soruşturma kapsamında görevden alınan daire başkanı ile istasyon müdürü ve amirin de savunmasını alacak.

MESAJLAR DA DOSYADA
Soruşturma dosyasına ayrıca Daire Başkanı C.S. ile amir H. Y.’nin stajyer kız öğrencilerle mesajlaşmaları da girdi. Mesajlaşmalarda cinsel içerikli paylaşımlar bulunduğu iddia edildi. Soruşturma dosyasına giren suçlamalardan biri de H. Y.’nin bir kız öğrenciye cinsel istismarda bulunmasına, öğretmeninin şahit olduğu iddiası. Öğretmenin bu istismar iddiasını öğrencinin rehber öğretmenine anlattığı, bu olayla ilgili de tutanak tutulduğu kaydedildi.

İŞTE SUÇLAMALAR
Soruşturma dosyasına giren suçlamalardan bazıları şöyle:

Şehir dışında yapılan “tehlikeli maddeye” müdahale ve yangın söndürme gibi meslek içi eğitimlere İş-Kur’dan 6 aylık, 9 aylık personel alımıyla gelen kadınların götürülmesi, eğitimin ardından tatil yapılması.

Yaşları 15-16 olan mesleki liselerden gelen stajyerlerin de bulunduğu kızlarla yemeğe çıkma, eğlence mekanlarına gitme.

Stajyer kızlar ve İş-Kur’dan gelen kadın personel ile tatile gitme.

Yaşları 15-16 olan Mesleki Lise’den gelen bir kız öğrenciye cinsel istismarda bulunulması, diğer stajer kızları taciz etme, elle ve sözle tacizi sürdürme.

Personel arasında ayırım yapılarak özellikle kadın personele yakın durma, iş kapsamının dışında samimiyet gösterme.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise konuyla ilgili, “suçlamalarla ilgili gerekli talimatlar verilerek Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu personel açığa alındı. Soruşturma bittiğinde gerçek neyse ortaya çıkar” dediler.

"SAMİMİ BİR ORTAMIMIZ VAR BUNLARI ÇEKEMEYENLER OLABİLİR"
Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre soruşturma kapsamında açığa alınan İtfaiye Daire Başkanı C.S., suçlamaları reddederek Hürriyet’e şunları söyledi: “Şerefimle temin ederim ki böyle bir şey yok. Bu bir komplo, bir dedikodu. Açığa alındığıma dair bana yazı tebliğ edildi. Ancak soruşturmanın içeriğini bilmiyorum. Henüz savunmamı almadılar. Kurumum için her şeyi yaptım, makam odamda oturmayan bir başkanım, sürekli personelimle, öğrencilerimle iç içeyim. Samimi bir ortamımız var, bunları çekemeyenler olabilir.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • ali yer 01 Ağustos 2018 09:24 yer itfaiye; kopumuyoruz gençler hayde. hayat bize güzel, cıstak cıstak cıstak

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