  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Liseli kıza fuhuş tuzağı: Sana para kazandırabilirim

Liseli kıza fuhuş tuzağı: Sana para kazandırabilirim

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde lise 2'nci sınıf öğrencisi Y.G.'ye (17) fuhuş yaptırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Osman Sarı (42), 11 yıl 3 ay hapis ve 187 gün adli para cezasına çarptırıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-07-2018 12:05 - Güncelleme: 26-07-2018 12:05

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde kız çocuğuna fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine jandarma tarafından geçen nisan ayında Osman Sarı'nın evine baskın düzenlendi.

Evde Osman Sarı ile birlikte lise öğrencisi Y.G. adlı kız ile Ç.G.G. adlı erkek gözaltına alındı. Osman Sarı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'Çocuğu fuhşa teşvik etmek ve çocuğun fuhşuna aracılık etmek' suçundan tutuklandı.

'SANA PARA KAZANDIRABİLİRİM'
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın Y.G.'yi para karşılığı erkeklere pazarladığı, sanığın evine gece saatlerinde yapılan baskında Y.G.'nin bir erkekle birlikte evde bulunduğu belirtildi. Y.G.'nin alınan ifadesinde, daha önceden sanıkla tanıştığını ve zaman zaman borç para aldığını, bir süre sonra sanığın 'Sana para kazandırabilirim' dediğini ve içinde bulunduğu çaresizlik nedeniyle başka erkeklerle para karşılığı birlikte olma teklifini kabul ettiği, şubat ve mart aylarında sanığın ayarladığı kişilerle para karşılığı ilişkiye girdiği aktarıldı. Osman Sarı'nın savunmasında ise Y.G.'yi birkaç defa farklı erkeklere pazarladığını itiraf ettiği belirtildi.

'FUHŞA TEŞVİK ETMEDİM'
Sanık hakkında açılan davanın karar duruşması Manavgat 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 16 Temmuz'da görüldü. Davada ifade veren Osman Sarı, "Bir arkadaşım beni telefonla arayarak kız ayarlayıp ayarlayamayacağımı sordu. Ben de Y.G.'yi aradım. Evimde Ç.G.G. ile beklemeye başladık. Sonra eve Y.G. geldi. Sonra hep beraber evde 3 kişi otururken kapıya jandarma geldi. Bu olay haricinde ben mağdur Y.G.'yi hiçbir tarihte fuhşa teşvik etmedim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI
Duruşmada Y.G., sosyal hizmet uzmanı ve pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, Osman Sarı'nın buluşmak için telefon ettiğini ve kendisinin de evine gittiğini anlatarak, "Orada bana 'Uyuşturucu madde kullanıyorsun herhalde, istersen ayarlayabilirim' dedi. Ben de uyuşturucu madde kullanmadığımı söyledim. Sonra bana bir erkekle arkadaşlık etmek isteyip istemediğimi sordu. Eve Ç.G.G. geldi. Beraber oturduk, bu sırada herhangi bir cinsel birliktelik olmadı. Kapı çalındı ve jandarmalar eve geldi" diye konuştu. Sanıktan şikayetçi olmayan Y.G. soruşturma dosyasında verdiği ifadelerin de doğru olmadığını belirtti.

PEDAGOG: MAĞDUR KORKUYOR
Duruşmaya katılan pedagog, Y.G.'nin durumunu şöyle açıkladı:

"Mağdur beyanda bulunurken fiziksel hareketleri itibariyle bir şeyleri gizlediği, sakladığı, bir şeylerden korktuğu şeklinde izlenim uyandırmıştır. Mağdur konuşurken göz temasından kaçınmakta ve beden dili itibariyle küçülmektedir. Mağdurun beyanlarına itibar edilip edilmeyeceği hususunda takdir mahkemenindir."

Mahkeme heyeti, sanık Osman Sarı'yı 'Çocuğu fuhşa teşvik etmek ve çocuğun fuhşuna aracılık etmek' suçundan 11 yıl 3 ay hapis ve 187 gün adli para cezasına mahkum etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Liseli kıza fuhuş tuzağı: Sana para kazandırabilirim haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro