  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Liseli kıza cinsel istismar davasında karar

Liseli kıza cinsel istismar davasında karar

Tekirdağ Çorlu'da 16 yaşındaki lise öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 11 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-07-2018 18:08 - Güncelleme: 24-07-2018 18:08

Çorlu'da meydana gelen olayda 16 yaşındaki lise öğrencisinin bir çok kişiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Genç kızın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu'da meydana geldi. İlçede ikamet eden ve ilçede yer alan bir lisede öğrenim gören Ö.Y. adlı öğrencinin durumundan şüphelenen ailesi kızlarının bazı kişilerce cinsel yönden istismar edildiğini belirledi.

Kızları ile birlikte Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek başvuran aile, şüphelilerin bulunarak cezalandırılmalarını istedi.

GÖZALTINA ALINAN 11 KİŞİDEN 6'SI TUTUKLANDI

Ö.Y. adlı kız çocuğu psikolog nezaretinde alınan ifadesinde kendisi ile cinsel birliktelik yaşayan kişilerin isimlerini polise verdi. Alınan ifadenin ardından harekete geçen ekipler 4'ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Yaşı küçük şahıslar işlemleri için Çocuk Büro Amirliği'ne sevk edilirken Asayiş Büro Amirliği'nde gözaltına alınan ve derlenen evraklarının ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen 6 kişi tutulandı. Şüphelilerden biri ile yaşı küçük 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin ise sürdürüldüğü, evraklarının tamamlanmasının ardından bu kişilerin de Çorlu Adliyesi'ne sevk edilecekleri kaydedildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Liseli kıza cinsel istismar davasında karar haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro