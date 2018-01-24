Liseli genç öğretmenini bezdirdi babasının verdiği ceza ise... Şoke olacaksınız!

Liseli genç öğretmenini bezdirdi babasının verdiği ceza ise... Şoke olacaksınız!

“Hayatınızdaki en utanç duyduğunuz anı anlatır mısınız?” sorusu sorulduğunda herkes farklı cevaplar verir. Ergenlik çağındaki çocuklar içinse utan duydukları anlar ailelerini hayal kırıklığına uğrattığı anlardır. Teksaslı ve 17 yaşındaki bir çocuk okulda sorumsuzca tavırlar sergiliyordu. Babası da ona bir ders vermek için plan yaptı. Ne telefon kullanmasını yasakladı ne de ekonomik özgürlüğünü kısıtladı. Bulduğu çözüm son derece yaratıcıydı.



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Liseli genç öğretmenini bezdirdi babasının verdiği ceza ise... Şoke olacaksınız!

Her şey 17 yaşındaki Bradley Jr. Howard’ın öğretmeninin, çocuğu derslerde çok konuştuğu gerekçesiyle ailesine şikâyet etmesiyle başladı. Brad, “Konuşmayı seven biriyim. Öğretmenim de babama beni şikâyet etmiş” dedi. Sonunda Brad’in babası dayanamayarak buna bir son vermeye karar verdi. Bulduğu çözüm ise son derece yaratıcıydı. Baba, Buzfeed’e “Oğluma, ‘Eğer öğretmeninden bir şikâyet daha alırsam sınıfa gelip yanında oturacağım’ dedim” dedi.

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Liseli genç öğretmenini bezdirdi babasının verdiği ceza ise... Şoke olacaksınız!

Ancak çocuk babasının söylediğine kulak asmadı. Öğretmenden bir telefon daha gelince baba sözünü tutup okula gitti. Çocuk sınıfa girdiğinde babasının da sınıfta oturuyor olduğunu gördü. Çocuk o anlar için, “Arkadaşlarımla selamlaştıktan sonra babamın da sınıfta olduğunu gördüm ve şok oldum” dedi.

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Liseli genç öğretmenini bezdirdi babasının verdiği ceza ise... Şoke olacaksınız!

Brad’in sınıf arkadaşları, babasının da sınıfta olduğunu görünce kahkaha attılar. Brad’in kız kardeşi Molli Howard, olayı Twitter’da paylaştı ve şunları söyledi: “Babam, öğretmeni abimi bir kez daha şikâyet ederse sınıfa gelip yanında oturacağını söyledi. Derken öğretmen babamı aradı.”

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