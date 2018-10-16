Liseli Ayşenur'un büyük başarısı! Isıya dayanıklı kumaş üretti

Bilim dünyasında hayatımıza büyük etkisi olan birçok buluş bir tesadüfün eseridir. Wilhelm Conrad Röntgen'in Röntgen'i bulması, Alexander Fleming'in Penisilin'i bulması ya da Isaac Newton'un kafasına düşen elma ile yer çekimi kanunu bulması gibi. İşte Tekirdağ'da lise 2'nci sınıf öğrencisi Ayşenaz Uzun'un geliştirdiği ısıya dayanıklı kumaşta tamamen bir tesadüfün eseri...
Ailesi çiftçi olan lise öğrencisi Ayşenaz, sütleğen bitkisinin eline tesadüfen çarptığını ve elinde kızarıklıklar oluştuğunu, sonrasında projeye başlamaya karar verdiğini söyledi. Ayşenaz Uzun, sütleğenin oksijeni azalttığını öğrenince bundan ısıya dayanıklı kumaş elde edebileceğini düşündüğünü belirterek, "Yanmazlık testi yaptım ve ilk olarak kumaşın ilk 14 saniyede alev aldığını gördüm. Normal bir kumaş 10 saniyede alev alıyor.
Bunun günlük hayatımıza faydası; itfaiyecilerin giydiği kıyafetlerin içinde 'imbentin' denilen kimyasal madde var, bu madde de cilt üzerinde kanser yapabilecek bir etkiye sahip ve kızarıklıklara yol açıyor. Benim üzerinde çalıştığı sütleğen bitkisi özünü uygulayarak geliştirdiğim kumaş ise doğada maliyeti az olan ve kanser riski olmayan bir kumaş. Dolayısı ile itfaiyeciler için kıyafet tasarlanabilir" diye konuştu.
Projenin 2'nci aşamasında ise kumaşa kırışmazlık testi uyguladığını anlatan Ayşenaz, "Kumaşa kırışmazlık testi uyguladık. Normal kumaş ve numune kumaş üzerinde deneme yapıldı ve 2 kumaşa da ayrı işlem uygulandı. Sütleğenli kumaşın basınca daha dayanıklı olduğu belirlendi.
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