Liselere yerleştirmede ilk nakil dönemi için son gün!

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilki bugün sona erecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularının saat 17.00'de tamamlanmasının ardından sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanacak.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas diğer nakil dönemleri ise 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül olarak belirlendi.