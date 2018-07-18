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'Liselere giriş sınavı sil baştan değişiyor!' Yeni bakan istedi...

'Liselere giriş sınavı sil baştan değişiyor!' Yeni bakan istedi...

Çiçeği burnunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, liseye giriş sitemini değiştirmek için harekete geçtiği öne sürüldü. 'Böyle sistem olmaz' dediği ifade edilen Selçuk, yeni sistem için komisyon kurdu.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 09:36 - Güncelleme: 18-07-2018 09:51

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk, koltuğa oturur oturmaz son olarak geçtiğimiz öğretim yılı ortasında değişen liseye giriş sitemini değiştirmek için harekete geçti. 'Böyle sistem olmaz' dediği ifade edilen Selçuk, sistemdeki sorunun giderilmesi için komisyon kurdu.

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER İÇİN KAPSAMLI ÇALIŞMA... Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Prof. Ziya Selçuk, liseye geçiş sisteminde yaşanan sorunları sonlandırmak ve yerleştirmeler sonucu öğrencilerin açıkta kalmaması için komisyon oluşturdu. Gelecek sistemde de köklü değişiklikler için daha sonra kapsamlı bir çalışma başlatılacağı öğrenildi. 

AÇIKTA ÖĞRENCİ KALMAMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIM.. Eğitimde liyakat, kariyer ve adalet anlayışı içinde çalışacağını belirten Bakan Selçuk, liseye giriş sisteminde yaşanan sıkıntıların faturasının kendisine kesilmemesi gerektiğini belirtti. Selçuk, sorunların giderilmesi ve açıkta öğrenci bırakılmaması için çalışacağını kaydetti.

'MÜLAKATLAR KALDIRILMALI'... Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Sekreter Musa Akkaş ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Selçuk'a eğitimin gündemindeki öncelikli konular ve sorunlar hakkında rapor sunuldu. Raporda yer alan önerilerden bazıları şöyle: 

– Yönetici atamalarındaki liyakatsizliğe son verilmeli, atamalarda mülakat kaldırılmalı.

– Tüm öğretmenler kadrolu olarak atanmalı.

– Öğretmenlere performans değerlendirme ve rotasyon sisteminden vazgeçilmeli.

– Kariyer basamakları ile ilgili yeni yasal düzenleme yapılmalı, zorunlu hizmet bölgelerindeki öğretmenlere tazminat ödenmeli.

– Okullarımıza ne idiğü belirsiz grup, cemiyet, vakıf ya da dernekler alınmamalı.

– Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli, hazırlık ödeneği tüm çalışanlara ödenmeli.

– Sendikal ayrımcılığın önüne geçilmeli.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • salhor 18 Temmuz 2018 10:26 Hadi bakalım Ziya Bey, ilk def'a bir hakiki eğitimci geçti MEB'nın başına; farkını göster.

    CEVAP YAZ 0 0
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KİMDİR ?
Ziya Selçuk
ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk aslen nereli okulları hangileri, eşi ve çocukları ile akademik kariyerinden kesitler içeren yaşam biyografisi: Ziya Selçuk, 1961'de Ankara'da doğdu. İngilizce bilen Prof. Ziya Se

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