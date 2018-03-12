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Lisede skandal! Öğrencisini hamile bıraktı şimdi...

Lisede skandal! Öğrencisini hamile bıraktı şimdi...

İskoçya'da bir öğretmen ile kız öğrencinin yaşadığı uygunsuz ilişki büyük yankı uyandırdı. Birlikte yaşamaya başlayan çift bebek bekliyor.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 11:35 - Güncelleme: 12-03-2018 11:35

İskoçya, North Ayrshire'daki Largs Akademisi'nde öğretmenlik yapan Gavin Dunsmuir isimli adamın, öğrencisi 17 yaşındayken onunla ilişki yaşadığı ve kız öğrencinin bu ilişkiden hamile kaldığı öğrenildi. İddialar bir gözlemci tarafından araştırılırken olay ülkede büyük tepkiye yol açtı.

Öğretmenin eski eşi Shona Dunsmuir, zamanında bir şeylerden şüphelendiğini söylerken kızlarının, "Anne, babamın yeni bir kız arkadaşı olduğunu biliyor musun?" dediğini açıkladı. Eski eş, 20 yaşındaki kızın şu anda hamile olduğunu ve ikilinin birlikte yaşadığını söyledi. İskoçya Genel Öğretmen Konseyi, 46 yaşındaki öğretmenin mesleğine devam edip edemeyeceğine karar verecek.

17 YAŞINDAYKEN BAŞLADI: İddialar, uygunsuz ilişkinin Mart 2015 ve Ağustos 2015 arasında okulda sürdüğünü söylüyor. O zamanlar 17 yaşında olan öğrencinin öğretmeni ile ilişkisinin başladığı ve daha sonra birlikte yaşamaya başladıkları ve kızın geçtiğimiz sene hamile kaldığı ifade ediliyor.



ARKADAŞI DA DOĞRULADI

Öğretmenin 2002'den beri çalıştığı okulda en iyi arkadaşı olan Alan Leishman isimli öğretmen, "Gavin'in bir öğrencisi ile ilişkisi olduğunu hissetmiştim. Onları Gavin'in evinden gördüm ama nedenini sormadım. O kızın Gavin'in kızı ile arası iyiydi, onu kızına bebek bakıcısı olarak tuttuğunu düşündüm, o da bunu ima etmişti" açıklamasından bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 12 Mart 2018 12:26 ben de tarikat-cemaat yurdu, imam-hatip sandım burada alışkınız da....

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