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Lise tercihleri kafa karıştırdı LGS yüzdelik dilimleri okul puanları listesi

Lise tercihleri kafa karıştırdı LGS yüzdelik dilimleri okul puanları listesi

Lise tercih başvuruları 13 Temmuz'da bitecek. Liselerin yüzdelik dilimleri ve okulların taban puanları önemli. İstanbul, Ankara, Kayseri, Bursa, Balıkesir, İzmir, Adana ve Antalya başta olmak üzere tüm illerdeki okulların yüzdelik dilimleri listelendi.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 10:01 - Güncelleme: 06-07-2018 10:01

1 milyon 200 bin öğrenci, liseli olma telaşında. 2 Temmuz’da başlayan tercihler, 13 Temmuz’da sona erecek. Ancak velilerin ve öğrencilerin kafaları hâlâ karışık. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ailelere yardımcı olmak için okul, şehir meydanı, büyük park, alışveriş merkezi (AVM) gibi alanlarda 5 bin 495 komisyon görevlendirdi.

Lise tercihlerini belirlerken kentinizdeki okulların taban puanları kadar LGS yüzdelik dilimlerine dikkat edin. Zaten lise tercihlerinizde önemli olan puanınız değil yüzdelik diliminizdir. Öncelikle e-okul üzerinden yayınlanan LGS yüzdelik dilimleri listesinden istediğiniz okulun EYP yüzdelik dilimine bakın. Geçen yıl ilk yüzde 3'lük dilimden öğrenci alan okulların yüzdelik diliminde bu sene de fazla değişiklik olmayacaktır. Bu yüzdelik dilimi içindeyseniz 2.tercihinize yüzdelik diliminize en yakın okulu, 1.tercihinize istediğiniz okulu, 3. 4.v e 5. tercihlerinize geçen yıl yüzde 5'lik dilimden öğrenci alan okullara kadar inip yazabilirsiniz.

İstanbul lise taban puanları LGS yüzdelik dilimleri
Ankara Lise Taban puanları 2018 LGS yüzdelik dilimleri
Bursa Lise Taban Puanları 2018 LGS Yüzdelik dilimleri
Balıkesir Lise Taban Puanları 2018 LGS Yüzdelik dilimleri
Erzurum Lise Taban Puanları 2018 LGS Yüzdelik dilimleri
Mersin Lise Taban Puanları 2018 LGS Yüzdelik dilimleri
Antalya Lise Taban Puanları 2018 LGS Yüzdelik dilimleri
Adana Lise Taban Puanları 2018 LGS Yüzdelik dilimleri
Trabzon Lise Taban Puanları 2018 LGS Yüzdelik dilimleri
Diyarbakır Lise Taban Puanları 2018 LGS Yüzdelik dilimleri
İzmir Lise Taban Puanları 2018 LGS Yüzdelik dilimleri
Diğer illerin 2018-2019 yüzdelik dilimleri için tıklayın

*Geçen yıl yüzde 3'lük dilimden sonraki dilimlerden öğrenci alan okul sayıları bu yıl önemli ölçüde azaldığından seçim yapmak oldukça zor olacak. Bu yıl yüzde 8'lik dilim içinde olan bir öğrenci, tercihlerine yüzde 16-18 aralığında öğrenci almış olan okulları tercih ederse doğru tercih yapmış olacaktır.
*Bu arada kalan öğrencilerden üst dilimde olanlar, kendi yüzdelik dilimine bakarak yüzde 3'lük dilime yaklaştıkça yüzde 1 geriye olmak kaydıyla yüzde 6-18 aralığına kadar düşebilirler. Örneğin; yüzde  6'lık dilimdeki öğrenci geçen yıl yüzde  7-9 aralığında öğrenci almış okulları tercih ederse doğru yapmış olur.

e okul LGS tercihleri nasıl yapılıyor?: Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB’in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.

Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler; Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz. Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz. Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.

Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında; “Yeşil” renkteki okullar kendi kayıt bölgenizi, *Mavi renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları, *Kırmızı renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir. Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul “yeşil” renkle belirtilmiş okul olacaktır. Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.

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