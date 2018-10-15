Lise önündeki uyuşturucu ticareti kamerada

İSTANBUL polisi, okul önlerindeki denetimlerini sürdürüyor. Avcılar'da durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinde yapılan aramada pantolonun iç bölümüne saklanmış uyuşturucu madde ele geçirdi. Zanlı tutuklanırken üst araması cep telefonuyla kaydedildi.

Avcılar'da bir lise önünde şüphe üzerine durdurulan kişinin yapılan üst aramasında herhangi bir şeye rastlanılmadı. Pantalon düğmesindeki kabarıklığı fark eden polis, düğmelerin altına gizlenmiş uyuşturucu olduğunu fark etti.

Zulada 9 parça esrar ele geçirildi. Uyuşturucuların bulunma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.