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Lise önündeki uyuşturucu ticareti kamerada

Lise önündeki uyuşturucu ticareti kamerada

İSTANBUL'da lise önünde bekleyen bir şahsın durumundan şüphelenilen polis arama yaptı. İlk etapta bir şey bulunamayan zanlının pantolonundaki gizli bölmeden satılmak üzere hazırlanmış 9 paket esrar bulundu.

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Eklenme Tarihi: 14-10-2018 21:53 - Güncelleme: 15-10-2018 00:28

İSTANBUL polisi, okul önlerindeki denetimlerini sürdürüyor. Avcılar'da durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinde yapılan aramada pantolonun iç bölümüne saklanmış uyuşturucu madde ele geçirdi. Zanlı tutuklanırken üst araması cep telefonuyla kaydedildi.

Avcılar'da bir lise önünde şüphe üzerine durdurulan kişinin yapılan üst aramasında herhangi bir şeye rastlanılmadı. Pantalon düğmesindeki kabarıklığı fark eden polis, düğmelerin altına gizlenmiş uyuşturucu olduğunu fark etti.

Zulada 9 parça esrar ele geçirildi. Uyuşturucuların bulunma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 14 Ekim 2018 22:41 15 Temmuz Gecesi nerede, ne yaptıkları bilinmeyen ve bugüne dek açıklanmayan üniformalı, üniformasız yüksek bürokratlar halen görevlerinin başında.

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