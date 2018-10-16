  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Lise öğrencisi Onur Gürkan'ın korkunç ölümü

Lise öğrencisi Onur Gürkan'ın korkunç ölümü

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde evde bulunan av tüfeğini apartmanın bodrumuna götürerek burada arkadaşlarına gösteren Onur Gürkan (16), boş sandığı tüfeğin ateş alması sonucunda başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan liseli Onur, kurtarılamadı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-10-2018 11:03 - Güncelleme: 16-10-2018 11:03

Olay dün akşam saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Emet Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Maden Teknolojileri Bölümü öğrencisi Onur Gürkan, iddiaya göre evlerinde bulunan av tüfeğini göstermek amacıyla arkadaşlarını, oturdukları apartmanın alt katındaki depo olarak kullanılan yere götürdü.

YARIN DOĞUM GÜNÜYDÜ
Burada tüfekle oynayan Onur Gürkan, silahın ateş alması sonucunda başından yaralandı. Ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan liseli Onur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİLAHIN DİPÇİĞİNİ YERE SERT VURMUŞ
Polis ekipleri olay sırasında Onur Gürkan'ın yanında bulunan arkadaşları H.K., Z.P., M.U. ve Ö.E.'yi ifadelerini almak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Arkadaşları, Onur'un evden getirdiği tüfeği kendilerine gösterirken dolu olabileceği konusunda onu uyardıklarını ancak boş olduğunu söylediğini silahın dipçiğini yere sert vurduğunda ise tüfeğin ateş alıp başından vurulduğunu söyledi. Onur Gürkan'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken yakınları, 17 Ekim doğumlu olan Onur için "Ölmeseydi, yarın doğum gününü kutlayacak ve 17 yaşına girecekti" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Lise öğrencisi Onur Gürkan'ın korkunç ölümü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro