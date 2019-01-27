Lise mezunlarına müjde THY’da çalışma imkanı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi Türk Hava Yolları ekibine katılmak isteyen, kabin memuru olmak isteyen gençlere "mutlaka en az bir yabancı dil öğrenin" çağrısında bulundu. Aynı zamanda kabin memuru alımları ile de açıklama yapan Ekşi, "THY bünyesinde 11 bin kabin memuru ile size hizmet ediyoruz. Kabin ekibimizin hepsi İngilizce biliyor.1193'ü İngilizce dışında ilave bir yabancı dil, 112 kişi ise 3. bir yabancı dil konuşuyor. Bu ekibin bir parçası olmak için İngilizcenizi geliştirin" şeklinde tavsiye de bulundu.
İstanbul Havalimanı'nın açılması ile birlikte daha fazla personele ihtiyaç duyan THY bu konudaki girişimlerine İstanbul Havalimanı açılmadan önce öngörüde bulunarak başlamıştı.
Türk Hava Yolları Kabin Memuru ve diğer pozisyonlarla ilgili personel alım duyurularını resmi internet sayfası üzerinden yayımlıyor. Kariyer sitesibde Kaptan Pilot, Uçuş Öğretmeni, Tecrübesiz 2. Pilot gibi pozisyonlarda alım ilanları yer alıyor.
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