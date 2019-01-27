Lise mezunlarına müjde THY’da çalışma imkanı

Türkiye'nin hava yolu şirketi olarak dünyada en tanınmış markası olan Türk Hava Yolları (THY) en az lise mezunu adaylar arasından 1600 kabin memuru alımı yapacağını duyurdu.

Lise mezunlarına müjde THY’da çalışma imkanı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi Türk Hava Yolları ekibine katılmak isteyen, kabin memuru olmak isteyen gençlere "mutlaka en az bir yabancı dil öğrenin" çağrısında bulundu. Aynı zamanda kabin memuru alımları ile de açıklama yapan Ekşi, "THY bünyesinde 11 bin kabin memuru ile size hizmet ediyoruz. Kabin ekibimizin hepsi İngilizce biliyor.1193'ü İngilizce dışında ilave bir yabancı dil, 112 kişi ise 3. bir yabancı dil konuşuyor. Bu ekibin bir parçası olmak için İngilizcenizi geliştirin" şeklinde tavsiye de bulundu.

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Lise mezunlarına müjde THY’da çalışma imkanı

İstanbul Havalimanı'nın açılması ile birlikte daha fazla personele ihtiyaç duyan THY bu konudaki girişimlerine İstanbul Havalimanı açılmadan önce öngörüde bulunarak başlamıştı.

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Lise mezunlarına müjde THY’da çalışma imkanı

İstanbul Havalimanı ile beraber filosunu daha da büyütmeye hazırlanan Türk Hava Yolları Kabin görevlisi ihtiyacını karşılamak için 2019 yılı içerisinde 1600 kabin görevlisi alımı daha yapacak.

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Lise mezunlarına müjde THY’da çalışma imkanı

Türk Hava Yolları Kabin Memuru ve diğer pozisyonlarla ilgili personel alım duyurularını resmi internet sayfası üzerinden yayımlıyor. Kariyer sitesibde Kaptan Pilot, Uçuş Öğretmeni, Tecrübesiz 2. Pilot gibi pozisyonlarda alım ilanları yer alıyor.

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