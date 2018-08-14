Lise boş kontenjan listesi e okul görüntüleme 2. nakil başvurusu

LGS 2. nakil işlemleri ve başvuruları e-okul üzerinden başladı.LGS 1. nakil sonuçlarının ardından oluşan lise boş kontenjan listesi ise MEB üzerinden veli ve öğrencilerin erişime açıldı. Peki lise boş kontenjan listesine nereden nasıl bakılır, hangi lisede ne kadar boş kontenjan var nasıl öğrenilir?

LGS'nin ilk nakil sonuçları dün açıklandı. Heyecanla beklenen 2. nakil kontenjanları araştırılmaya devam ediyor. E okul üzerinden öğrenilen kontenjanlar öğrencilerin merakını gideriyor. Peki LGS 2. nakil dönemi ne zaman sona erecek?

BOŞ KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TERCİH EKRANINDA OKULLAR RENKLERLE BELİRTİLECEK: Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtecek.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtecek. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

*6-10 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması

*13 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçlarının açıklanması

*13-17 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih başvurularının alınması

*19 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçlarının açıklanması

*27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması

*3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının açıklanması

*3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

*8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının açıklanması

OKUL MÜDÜRLÜKLERİ HANGİ İŞLEMLERİ YAPACAK:a) Öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih ve talep başvurularını onaylamak,

b) Yerleştirmeye esas nakil tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili okul idaresince ve rehber öğretmenlerle birlikte velileri bilgilendirmek,

c) Elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin 2 (iki) nüsha çıktısını alıp veliye imzalattıktan sonra 1 (bir) nüshasını okulda saklayıp, diğer nüshasını veliye vermek,

ç) Tercih yapması gereken tüm öğrencileri bilgilendirmek, yapılan tercih başvurularını kontrol etmek, tercih yapmayanları uyararak tüm öğrencilerin tercih yapmasını sağlamak,

d) Tercih onaylama işlemi tamamlandıktan sonra düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunan velilerden düzeltme/ret taleplerini ıslak imzalı dilekçe ile almak, işlemleri gerçekleştirmek ve belgeleri saklamak,

e) İlköğretim programını takip eden özel eğitim ihtiyacı olan 8’inci sınıf öğrencilerini, sürece ilişkin iş ve işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla, okulun bulunduğu bölgede hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirmek,

f) Kendi okulunun öğrencilerinin yanı sıra il içi ya da il dışından müracaat eden her öğrencinin tercih başvurularını onaylamak, belgelerini saklamak,