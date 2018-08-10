Lisans tamamlama YÖK e devlet şifresiyle giriş

Lisans tamamlama başvuruları YÖK tarafından 9 Ağustos'ta erişime açıldı. Sağlık ve ilahiyat alanlarında ön lisans programlarından mezun adayların, lisans tamamlama başvuru ve tercihleri 17 Ağustos'a kadar yapabilecek. Lisans tamamlama başvuru işlemi lisanstamamlama.yok.gov.tr adresinden online olarak yapılacak. Lisans tamamlama başvuru ekranına adaylar e devlet şifresi ile girebilecek.

YÖK'ün belirlediği sağlık ön lisans programlarından 19 Kasım 2014'ten önce mezun olan adaylar da sağlık lisans tamamlama programına başvuruda bulunabilecek.

LİSASN TAMAMLAMA BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURULAR E DEVLET ÜZERİNDEN: Adaylar, başvuru ve tercihlerini 17 Ağustos Cuma günü saat 17.00'ye kadar YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapacak.

Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamaları ve tercihleri doğrultusunda YÖK tarafından gerçekleştirilecek.

YÖKTEN YAPILAN AÇIKLAMA'NIN TAM METNİ

İlahiyat Lisans Tamamlama Başvuru ve Tercih İşlemleri

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici 77. maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilahiyat önlisans programından mezun olanlara ilahiyat fakültesi ve aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimin usul ve esasları ile her yıl tahsis edilecek kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca;

1. 18.05.2018 tarihinden önce ilahiyat önlisans programından mezun olanlar 2018 İlahiyat Lisans Tamamlamaya başvurabilmektedir.

2. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için İlahiyat Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 09/08/2018 (Saat:14:00) - 17/08/2018 (Saat:17:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

3. Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların ön lisans mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecektir.

4. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecektir.

5. Lisans programlarına yerleşen öğrencilerin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.

4. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecektir.

5. Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilecek puanlara göre sıralanarak yapılacaktır. Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2017 yılında yerleşen adayların bu yıl başvurmaları halinde ise ön lisans not ortalamaları 1 ile çarpılarak yerleştirme işlemine alınacaktır.

6. Lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesi gerekmektedir.