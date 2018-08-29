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Lip lift (dudak kaldırma) ameliyatını kimler olabilir?

Lip lift (dudak kaldırma) ameliyatını kimler olabilir?

Güzel ve kalın dudaklar denilince akla ilk gelen dudak dolguları oluyor. Günümüzde çok kaliteli ve doğal görüntüye sahip dolgular mevcut. Lip lift (dudak kaldırma) ameliyatı nedir? Kimler lip lift ameliyatı olabilir? KBB uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen Lip lift dudak kaldırma ameliyatı hakkında bilgiler verdi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 13:13 - Güncelleme: 29-08-2018 01:00

Lip lift (dudak kaldırma) ameliyatı nedir? Kimler lip lift ameliyatı olabilir? Lip lift ameliyatı fiyatları ne kadardır? KBB uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen Lip lift dudak kaldırma ameliyatı hakkında bilgiler verdi.

Liplift işlemi hem lokal hem de genel anestezi adı altına yapılabilen bir işlem olduğundan dolayı, ciddi sağlık sorunu olan hastalarımız bile liplift işlemini yaptırabilirler. Genel olarak, üst dudağın üstündeki cildin uzun olduğu hastalarda bu işlemi tercih ediyoruz. Erkek ve kadın hastalarımız bu ameliyatı tercih ederlerse, rahatlıkla olabilirler. Ameliyatın herhangi bir yaş sınırı yoktur. Ancak, estetik operasyonlarda genelde, 17 yaşından sonra olmalarını tavsiye ederiz.

Kaynak: cevapla.tv

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