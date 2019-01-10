Linet aslen nereli kaç yaşında hiç duymadığınız bir özelliği var ki...

Linet kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları zaman zaman merak konusu oluyor. Güçlü sesi ve farklı yorumu ile sevilen Linet aslen İsrail vatandaşı. 1975 doğumlu olan Linet'in doğum yeri Tel Aviv. Hem Türk hem de İsrail vatandaşı olan Linet'in annesi eskilerin Türk Sanat Müziği şarkıcılarından Bursalı Leyla (Bonana) Özgecan’dır. Babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe’di. Linet'in hiç bilinmeyen ilginç bir özelliği ise sahnede asla playback yapmamış olmasıymış.

Linet kimdir, Linet‘in bir özelliği de şarkılarını gittiği programlarda canlı olarak gerçekleştirmesi ve “playback” yapmamasıdır. Aynı zamanda bir Türk Yahudisi de olan İsrailli ses sanatçısıdır.

Linet, 5 Mart 1975 tarihinde İsrail Tel Aviv‘de doğmuştur. Hem İsrail hem de Türk vatandaşıdır. Ailesi 500 sene önce İspanya‘dan İstanbul‘a gelen Musevilerden. Annesi eskilerin Türk Sanat Müziği şarkıcılarından Bursalı Leyla (Bonana) Özgecan’dır. Babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe’dir. 2 kardeşi vardır. Babası, O çok küçükken vefat etti.

Annesinin 1973 yılında İsrail’e geçmesinden dolayı İsrail’de dünyaya geldi. Dört yıl piyano ve şan dersleri aldı. Konservatuvar eğitimini İsrail’de aldı. Türkçe ve İspanyolca’yı evde öğrendi. İbranice, İngilizce ve Arapça’yı İsrail’de okulda öğrendi. Ekstradan da Yunanca’yı çok sevdiği için öğrendi.

2003 senesinde İsrail’de “Different Woman” adlı bir stüdyo albümüne imza atan sanatçı, aynı zamanda İsrail’de şekerci dükkânı açarak ticaret işine de atıldı. Bu dönemde kilo alan şarkıcı, müziğe geri dönebilmek için yaklaşık 40 kilo vermiştir.

2006 senesinde Türkiye’ye dönme kararı alarak çeşitli mekanlarda sahneye çıktı. 2009 senesinde “Paylaşmak İstiyorum” adlı 5. stüdyo albümünü çıkardı. Bu albüm içinde Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Hakkı Yalçın, Murat Güneş, Ercan Saatçi, Sezen Aksu, İlker Karaman, Hakan Altun, Emirkan, Sıla ve Bülent Özdemir gibi isimlerin eserlerine yer verdi.