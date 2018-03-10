Linet 43’üncü yaş gününde çocuk diledi

Güzel şarkıcı Linet, 43’üncü yaş gününü Arnavutköy’de bir balıkçıda kutladı. Basın mensuplarının da davetli olduğu kutlamaya, Rober Hatemo ve oryantal Didem’in yanı sıra şarkıcının kardeşi David Menekşe de yurtdışından gelerek sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcıya arkadaşları doğum günü hediyesi olarak beşi bir yerde hediye etti.
Linet, “Bu doğum günümde kendim için bir şey dilemeyeceğim. Kadınlarımız için daha özgür ve şiddetsiz yıllar diliyorum” dedi.
Arkadaş grubu tarafından boynuna tam altın takılan şarkıcı, “Doğum günümü tüm dünya kadınları için kutluyorum. İyi ki doğdum ve kadın oldum. Yeni yaşımdan başarı, huzur ve çocuk istiyorum” şeklinde konuştu.
Şarkıcı Linet’in doğum günü pastası görkemiyle dikkat çekti.
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