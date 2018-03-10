Linet 43’üncü yaş gününde çocuk diledi

Güzel şarkıcı Linet, 43’üncü yaş gününü Arnavutköy’de bir balıkçıda kutladı. Basın mensuplarının da davetli olduğu kutlamaya, Rober Hatemo ve oryantal Didem’in yanı sıra şarkıcının kardeşi David Menekşe de yurtdışından gelerek sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcıya arkadaşları doğum günü hediyesi olarak beşi bir yerde hediye etti.