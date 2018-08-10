Lindsay Lohan Türk sevgili iddialarına yanıt verdi

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un Mikonos'taki ada hayatını konu alan bir reality şov hazırlığında olan Lindsay Lohan'ın bir süredir yine adada tanıştığı Murat Aslan ile birlikte olduğunu iddia etti. Aslan'ı tanıdığını belirten Lohan duruma açıklık getirdi: "Çok tuhaf! O benim, bir arkadaşımın en yakın arkadaşı. Benim plajıma gelmişti, hepsi bu!"

'MİKONOS'TA TANIŞMIŞLAR' DEMİŞTİ: İşte Bülent Cankurt'un sürpriz aşkla ilgili kaleme aldığı o yaz... Önceki hafta sözüne güvendiğim bir arkadaşım; sekiz yıllık eşi Beyza Uyanoğlu'ndan geçen yıl boşanan Murat Aslan'ın, dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan ile flört ettiğini söyledi. Her yerde Türkiye'nin Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmalarını öven, geçen yıl sık sık gelip Türkiye'deki kampları ziyaret eden Lindsay Lohan ile Murat Aslan'ın aşkı ne zaman başladı bilmiyorum ama fotoğraflardan çok mutlu oldukları belli. Bu arada arkadaşım çiftin Mikonos'ta tanıştığını söylemişti. Lohan'ın yeni reality şovunun çekimleri için Mikonos'ta olduğunu, aynı zamanda da tatil yaptığını öğrendim. Bu fotoğraflar iki gün önce Mikonos'ta çekildiğine göre, bu iddia da muhtemelen doğru. Bakalım bu aşk ne zaman dünya basınına düşecek...