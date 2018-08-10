Lindsay Lohan Türk sevgili iddialarına yanıt verdi

Bir dönem Hollywood’un skandallar kraliçesi olarak tanınan son zamanlarda ise Yunan adası Mikonos'ta yaptığı yatırımlarda gündemde olan Lindsay Lohan'ın Murat Aslan ile birlikte olduğu iddia edildi. Lohan, Türk basınında çıkan haberlere açıklık getirdi.

Lindsay Lohan Türk sevgili iddialarına yanıt verdi

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un Mikonos'taki ada hayatını konu alan bir reality şov hazırlığında olan Lindsay Lohan'ın bir süredir yine adada tanıştığı Murat Aslan ile birlikte olduğunu iddia etti. Aslan'ı tanıdığını belirten Lohan duruma açıklık getirdi: "Çok tuhaf! O benim, bir arkadaşımın en yakın arkadaşı. Benim plajıma gelmişti, hepsi bu!"

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Lindsay Lohan Türk sevgili iddialarına yanıt verdi

'MİKONOS'TA TANIŞMIŞLAR' DEMİŞTİ: İşte Bülent Cankurt'un sürpriz aşkla ilgili kaleme aldığı o yaz... Önceki hafta sözüne güvendiğim bir arkadaşım; sekiz yıllık eşi Beyza Uyanoğlu'ndan geçen yıl boşanan Murat Aslan'ın, dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan ile flört ettiğini söyledi. Her yerde Türkiye'nin Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmalarını öven, geçen yıl sık sık gelip Türkiye'deki kampları ziyaret eden Lindsay Lohan ile Murat Aslan'ın aşkı ne zaman başladı bilmiyorum ama fotoğraflardan çok mutlu oldukları belli. Bu arada arkadaşım çiftin Mikonos'ta tanıştığını söylemişti. Lohan'ın yeni reality şovunun çekimleri için Mikonos'ta olduğunu, aynı zamanda da tatil yaptığını öğrendim. Bu fotoğraflar iki gün önce Mikonos'ta çekildiğine göre, bu iddia da muhtemelen doğru. Bakalım bu aşk ne zaman dünya basınına düşecek...

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Lindsay Lohan Türk sevgili iddialarına yanıt verdi

YENİ BİR PROGRAMA BAŞLIYOR: Öte yandan Yunan adası Mikonos'ta Lohan Beach House adıyla bir plaj açan Lindsay Lohan'ın, MTV'de yayınlanacak yeni bir reality şova başlayacağı konuşuluyor. Programda; sahibi olduğu plaj nedeniyle vaktinin büyük bölümünü Mikonos'ta geçiren güzel oyuncunun adadaki yaşamı ekrana gelecek. Ağustos'ta başlayacak çekimler öncesi plajda işleri çok sıkı tutan Lohan, önceki gün bir çalışanını, sosyal medya üzerinden kovmakla tehdit etmesiyle gündeme geldi.

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Lindsay Lohan Türk sevgili iddialarına yanıt verdi

DENİZ AKKAYA İLE AŞK YAŞAMIŞTI: Uludağ Kartanesi Otel’in sahibi Murat Aslan, Deniz Akkaya ile yaşadığı olaylı aşkla tanınmıştı. Deniz Akkaya 2005’te Murat Aslan’ın kendisini dövdüğünü ve kulağını sağır ettiğini söyleyerek dava açmıştı. Murat Aslan 1 yıl hapis almış bu da 9 bin TL para cezasına çevrilmişti.

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