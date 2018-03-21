Limonlu su içmek için 6 neden

Mutluluk ve enerji verir Limonlu su, yapısındaki yüksek miktardaki potasyum sayesinde kişiyi depresyon, anksiyete gibi sinirsel bozukluklardan koruyarak gün içinde yenilenmiş ve dinamik bir ruh hali sağlar. Vücuda serotonin salgılanmasını sağlayarak mutluluk hissi verir. Pürüzsüz bir cilt sağlar Toksinlerden arındırıcı özelliği ve içerdiği C vitamini sayesinde kanı temizleyen limonlu su, siyah noktaları azaltır ve cildi sıkılaştırır. Her sabah bir bardak ılık limonlusu içmenin yanı sıra, yüze ve tırnaklara direkt olarak limonlu su sürülerek göz altı kırışıklıklarının azaltılması ve tırnakların daha güçlü bir yapıda olması sağlanabilir.