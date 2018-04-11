Limonata diyeti nedir nasıl yapılır?

Güneşin yüzünü göstermeye başlamasıyla insanların diyet arayışlarına bir yenisi daha eklendi ‘’ limonata diyeti’’…

Limonata diyeti nedir nasıl yapılır?

Güneşin yüzünü göstermeye başlamasıyla insanların diyet arayışlarına bir yenisi daha eklendi ‘’ limonata diyeti’’… Limonata diyeti hem yapımı oldukça kolay hem de keyifli bir diyet programıdır. Limonata diyeti ile 2 hafta içerisinde çok hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Ancak limonata diyeti nedir, limonata diyeti nasıl yapılır diye soruyorsanız, işte limonata diyetine dair tüm soruların cevapları…

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Limonata diyeti nedir nasıl yapılır?

Limonata diyeti, dört ana içeriğe sahiptir; taze limon suyu, acı biber, akçaağaç şurubu ve saf sudan oluşmaktadır. Limonata diyetine bazen vücut temizleme diyeti de denilmektedir. Çünkü limonata diyeti ekstra kilo vermenin yanı sıra, vücuttaki biriken zararlı toksinlerinde atılmasına yardımcı olmaktadır.

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Limonata diyeti nedir nasıl yapılır?

Limonata diyeti 1940'larda Stanley Burroughs tarafından geliştirilmiştir. Burroughs’ın 1976'da, “Ana Temizleyici” ve “Aydınlanma Çağı İçin İyileştirme” adlı kitabıyla beraber, limonata diyeti ün kazanmıştır. Limonata diyetinin aynı zamanda, kolon bölgesindeki, zararlı toksinleri de vücuttan attığı söylenerek harikalar yarattığı bilinmektedir. Bugün ise limonata diyeti hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin uyguladığı en popüler diyet programlarından biridir.

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Limonata diyeti nedir nasıl yapılır?

Limonata diyeti uygulanırken katı yiyecek tüketimine izin verilmez. Her porsiyonda özel olarak hazırlanmış limonatanın tüketilmesi gerekmektedir. Ancak bununla beraber limonata diyetinin başlangıcına ve sonuna yiyecekte eklenebilir. Bu şekilde devam edilen limonata diyeti süreci daha kolay olacaktır. Limonata diyetinin ana bileşeni olan limon, mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. antioksidanlar hücre yapısına zarar veren serbest radikalleri sarar ve oksijen sayesinde bu serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Bu durum sonucunda kalp hastalıkları ve çeşitli kanser hastalıkları da engellenir.

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