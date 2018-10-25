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Limon tuzu ve nane ile zayıflayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Limon tuzu ve nane ile zayıflayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Bir çok insan kilo vermek için onca çaba gösterirken birçok farklı yöntem denerler. Bunun için doktorlardan bile yardım alınmasına rağmen tam istediği sonucu alamayanlar hüsrana uğrarlar. Ancak zayıflamanın çok basit bir formülü var. İşte detaylar...

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 09:09 - Güncelleme: 25-10-2018 09:09

Geçmiş dönemlerde sıklıkla uygulanan limon tuzu ile nane kürü son zamanlarda rağbet gören diyetlerden biridir. Midesinde problem olanların denememesi gereken bu diyette nane ile limon tuzu birlikte tüketildiğinde iştah keserek metabolizmayı hızlandırır ve yağları yakar.

KURU NANE KULLANMAK DAHA VERİMLİ
Kilo vermek isteyen kadınların uygulayabilecekleri bu diyette nane ve limon tuzu eşit oranda karıştırılmalıdır. Taze nane tüketmektense kuru nanenin kullanılması daha verimli olacağından nanenin kuru olması önemlidir.

Hazırlanışı
Mutfak robotundan limon tuzunu geçirip nane ile karıştırın.
Hazırlamış olduğunuz bu karışımı yemek yemeden 20 dakika önce 1 çay kaşığı miktarında tüketin.
Ardından 500 ml. kadar su için.

Bir hafta içinde net sonuç
Düzenli olarak uygulanan bu karışım bir hafta içinde 2-6 kilo ile sonucunu gösterecektir.

Kilolar geri alınmıyor
Ayrıca zayıfladıktan sonra verilen kilolar eskisi gibi geri dönmeyip dengeli bir kilo kontrolüne katkı sağlandığı bilinmektedir.

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