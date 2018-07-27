Lice sanığı emekli albay yol verme kavgasında kurşun yağdırdı!

İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleşen olayda emekli Albay Hatipoğlu, trafikte yaşanan yol tartışmasının nedeniyle silahını çıkarıp önce havaya, ardından yere ateş etti. İki kişi elindeki sopalarla üzerine koşunca silahını ateşleyen E.H., birini omzundan yaraladı.1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan ve İzmir'de görülen Lice davasının tutuksuz sanığı olarak yargılanması süren Eşref Hatipoğlu, bu suçtan tutuklandı.

