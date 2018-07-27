Lice sanığı emekli albay yol verme kavgasında kurşun yağdırdı!

Diyabakır Lice olayları nedeniyle açılan davada sanık olarak yargılanan emekli albay Eşref Hatipoğlu İzmir'in Foça ilçesinde trafikte iki kişiyle yol verme tartışması yaşadı. Daha sonra kavgaya dönen olayda emekli albay Hatipoğlu kavga ettiği kişiyi silahla vurdu.

Lice sanığı emekli albay yol verme kavgasında kurşun yağdırdı!

İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleşen olayda emekli Albay Hatipoğlu, trafikte yaşanan yol tartışmasının nedeniyle silahını çıkarıp önce havaya, ardından yere ateş etti. İki kişi elindeki sopalarla üzerine koşunca silahını ateşleyen E.H., birini omzundan yaraladı.1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan ve İzmir'de görülen Lice davasının tutuksuz sanığı olarak yargılanması süren Eşref Hatipoğlu, bu suçtan tutuklandı.

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Lice sanığı emekli albay yol verme kavgasında kurşun yağdırdı!

Olay, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde, ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki İngiliz Burnu Mevkisi'nde meydana geldi. Eşiyle gezmek için İngiliz Burnu'na gelen emekli Albay Eşref Hatipoğlu, aracıyla alana inerken, aynı yere Çiğli ilçesinden gezmeye geldiği öğrenilen Sinan Akbal (35) ve Bilgin Emre'nin (34) bulunduğu araçla yolda karşı karşıya geldi.

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Lice sanığı emekli albay yol verme kavgasında kurşun yağdırdı!

Taraflar arasında yol verme yüzünden başlayan sözlü tartışma, araçlardan inilince büyüdü. Sinan Akbal ve Bilgin Emre, Eşref Hatipoğlu'nun üstüne sopayla yürüdü. Bu durumu gören, uzun yıllar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörle mücadele birimlerinde görev yapan Eşref Hatipoğlu, beylik tabancasıyla önce havaya sonra yere ateş etti. Emekli albayın üstüne yürümeye devam eden Akbal, Hatipoğlu tarafından omzundan vuruldu.

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Lice sanığı emekli albay yol verme kavgasında kurşun yağdırdı!

Akbal, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Gözaltına alınan Eşref Hatipoğlu, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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