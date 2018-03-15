Liana Hananel ve Jasmin Baruh Musevi mezarlığına defnedildi

İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Baraşan'ın arkadaşları bir çocuk annesi Liana Hananel için Ulus Musevi Mezarlığı'nda, Jasmin Baruh ise Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1 çocuk annesi Liana Hananey ve hamile Jasmin Baruh için gözyaşları sel oldu.

Liana Hananel ve Jasmin Baruh Musevi mezarlığına defnedildi

Geçtiğimiz Pazar günü İran'da düşen jette hayatını kaybedenler Mina Başaran, Burcu Urfalı, Sinem Akay, Ayşe And, Aslı İzmirli, Jasmin Baruh, Liana Hananel ve Melike Kuvvet son yolculuklarına uğurlanıyor. İran’daki kazanın kurbanları arasında olan Liana Hananel için saat 12.00'de Ulus Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Hananel'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı. Törenin ardından Hananel'in tabutu omuzlara alınarak defnedileceği mezarlığa götürüldü. Bu sırada Liana Hananel'in eşi Erol Hananel'in gözyaşları içinde tabutu omuzladığı görüldü.

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Liana Hananel ve Jasmin Baruh Musevi mezarlığına defnedildi

Aynı uçak kazasında ölen Jasmin Baruh için de Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda saat 13.30'da tören düzenlendi. Törene Baruh'un ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Törenin ardından Jasmin Baruh burada toprağa verildi. Polis eşliğinde güvenlik önlemi alındı: Her iki cenaze töreninde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Mezarlıkların önlerine zırhlı polis araçları konuşlandırıldı, özel harekat polisleri mezarlıkların çevresinde nöbet tuttu. Liana Hannel bir çocuk annesiydi. Jasmin Baruh ise bebek bekliyordu.

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Liana Hananel ve Jasmin Baruh Musevi mezarlığına defnedildi

Liana Hananel ünlülerin tercih ettiği bikini markasının kurucusuydu. 2012’de İstanbul’da kurulan şirket, özellikle farklı vücut tiplerine sahip kadınlar için yaptığı tasarımlarla biliniyordu. Hananey, Lily and Rose mayoları tasarımcısı, evli ve 4 aylık bir bebeği vardı.

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Liana Hananel ve Jasmin Baruh Musevi mezarlığına defnedildi

Düşen jette bulunan Jasmin Baruh takı tasarımcısıdır. Koç Üniversitesi mezunudur. Baguette Jewellery, günlük mücevher konseptini yaratabilmek amacı ile ortaya çıkmıştır. Özel günlerde dostların ya da kişinin kendi kendine hediye alabileceği günlük tasarımlar, birbirlerine uyumlu şekilde üretilmektedir. Yılbaşında yüzük alan biri, sevgililer gününde onu kombinleyecek bir takı mutlaka bulabilmektedir. Böylece, her özel günde Baguette Jewellery almaya devam eden bir kitle oluşturmak isteyen marka, kendini günümüz trendlerine uyarlayarak sürekli geliştirmektedir.

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