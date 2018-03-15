Liana Hananel Kalma son yolculuğuna uğurlandı

İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Liana Hananel Kalma için Ulus Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Ulus Musevi Mezarlığı’nda düzenlenen törene, Hananel’in eşi Erol, kızı Sieena, annesi Lizet, babası Mişel Kalma, kardeşi İzzet, yakın akrabaları, arkadaşları, dostları ve sevenleri katıldı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı mezarlık çevresinde zırhlı polis araçlarının yanı sıra özel harekat polisleri de konuşlandı. Cenazeye katılan yüzlerce kişi, mezarlığın dışına kadar taştı. İlahilerin okunması ve dua edilmesinin ardından Hananel Kalma’nın tabutu omuzlara alınarak toprağa verildi.

Öte yandan, cenaze töreni sonrası katılanlar mezarlıktan çıkmaya başladı. Üzgün oldukları görülen arkadaşları birbirlerine sarılarak teselli buldu. Yoğunluk nedeniyle törene katılanlar uzun kuyruk oluştururken, mezarlık görevlilerinin uyarıyla katılımcıların çıkması sağlandı. Dağılım olduğu esnada Hanane Kalma’nın eşi Erol, babası Mişel, annesi Lizet ve bazı yakınları da içeride fenalık geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken eşi ve babası yakınları tarafından mezarlıktan çıkartılarak araca bindirildi.

  • Güncel 15 Mart 2018 14:42
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