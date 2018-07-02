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LGS tercih robotu 3'lü ve 5'li adrese dayalı tercih listesi oluşturma

LGS tercih robotu 3'lü ve 5'li adrese dayalı tercih listesi oluşturma

LGS tercih yapma işlemleri başladı, 13 Temmuz cuma gününe kadar LGS tercih yapma işlemleri devam edecek. Peki öğrenciler LGS tercihini nasıl yapacak, kaç lise tercihi yapacak, adrese dayalı tercih yapma işlemi nasıl olacak? 2018 LGS tercih kılavuzu ve LGS tercih robotu yerleştirme sistemi haberimizde. Önemli not öğrenciler 3 tane 5'li liste oluşturacak. İşte detaylar...

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 12:00 - Güncelleme: 02-07-2018 12:00

2018 LGS tercih yapma işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı sayfası e-okul sistemi üzerinden bugün başladı 13 Temmuz cuma gününe kadar devam edecek. 26 Haziran'da açıklananLGS sonuçlarının ardından öğrenciler büyük heyecanla tercih işlemlerinin başlamasını bekliyordu. Okulların yüzdelik dilimleri, YEP puanlarına göre tercih yapacak öğrenciler için son gün ise 13 Temmuz. Öğrenciler LGS tercihlerinin e-okul sistemi üzerinden yapabilecek. 2018 LGS tercih robotu haberimizde...

Yine MEB tarafından açıklanan LGS tercih kılavuzuna göre, adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

2 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT: MEB’in adrese dayalı tercih sisteminde 3 tane zorunluluk olduğunu söyleyen Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, “Ortaokul mezuniyetine dayalı ya da adresine dayalı çıkarılan bir liste vardı. ‘Öğrenciye yerleşim yerindeki liseleri seçebilirsin’ diyor. Öğrencinin kayıt alanına giren okul türü sayıları henüz açıklanmadı. Kayıt alanında bunu yapabilecek kadar okul türü var mı bu sayılar 2 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Velilerin pazartesi günü kayıt alanları açıklandığında öğrencinin adının karşısında çıkan kayıt alanlarının okul türüne bakmalı ve buna göre tercih yapmalıdır” diye konuştu.

3 TANE 5’Lİ LİSTE OLUŞACAK: Tercih döneminin 5’li ve 3 grup halinde gerçekleşeceğini vurgulayan Kösegil, ilk 5’li liste hakkında şu bilgileri verdi:

“İlk 5’li listede yerel kayıt dediğimiz öğrencinin ev adresi ve ev adresine çıkan okullardan seçeceği 5 okul olacak. Ama burada önemli bir durum daha var. İlk 5’li de yani mahalli kayıtlarda ilk 3’ü kendi kayıt alanında olmak koşuluyla 5 tercih yapılacak. Yani öğrencinin mezun olduğu ortaokula göre hangi liseleri tercih edebileceğine dair bir liste çıkacak. Öğrenci bu listeden 3 okul seçmek zorunda. Eğer öğrencinin kayıt alanında iki tane Anadolu Lisesi varsa öğrenci zorunlu olarak üçüncüsünü Meslek Lisesi seçecek. Öğrencinin kayıt alanında bir Anadolu bir Meslek Lisesi, varsa öğrenci üçüncüyü Anadolu İmam Hatip seçmek zorunda olacak.”

İKİNCİ LİSTEDE PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ HAKİM: İkinci 5’li listenin sınavla öğrenci alacağına dikkat çeken Kösegil, “Sınav sonucuyla birlikte öğrencilerin yüzdelik dilimi açıklandı. 2 Temmuz’da da okulların yüzdelik dilimleri açıklanacak. Bunlar karşılaştırılacak ve yüzdelik yakınlığına göre 5 okul tercih edilecek. Üçüncüsü ise yatılı okullar. Öğrenci 5 tane yatılı okul tercihi yapacak. Yerleştirme yapılırken öğrencinin merkezi yerleştirmesi yapılıyor mu, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirmesi yapılabiliyor mu buna bakılacak. Puan üstünlüğüne bağlı bir yerleştirme yapılacak” ifadelerini kullandı.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME DETAYLARI: 6-10 Ağustos'ta birinci, 13-17 Ağustos'ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak. Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

YERLEŞTİRMEDE ÖN PLANA ÇIKACAK KRİTERLER: Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

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