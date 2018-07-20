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LGS sonuçları ne zaman 2018 LGS tercih lise yerleştirme sonuç bilgisi

LGS sonuçları ne zaman 2018 LGS tercih lise yerleştirme sonuç bilgisi

Yeni sistem liseye geçiş sınavı olan LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puanlarına göre lise tercihlerini yaptılar. Peki LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, LGS sonuçları ayın kaçında ve nereden açıklanacak? Lise tercihlerini e okuldan yapan öğrenciler sonuçları 31 Temmuz'da öğrenecek.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 09:30 - Güncelleme: 20-07-2018 09:30

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabına kilitlenen binlerce öğrenci için MEB kesin tarihi verdi. Liseye geçişte yeni sistem olan ve bu sene ilk kez uygulanan LGS sınav sonuçları açıklandı ve öğrencile puanlarına göre tercih sıralaması yaptı. Peki LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır, LGS lise yerleştirme sonuçları ayın kaçında açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevapları...

2-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemleri 13 Temmuz günü mesai bitiminde sona eriyor. Tercih işlemlerinin de nihayete ermesi ile birlikte tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı.

MEB tarafından yayınlanan takvime göre 2018 LGS tercihlerinin sonuçları yani yerleştirme sonuçları 30 Temmuz Pazartesi günü http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecek. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK: 2017–2018 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.

NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN: Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018, 13-17 Ağustos 2018, 27-31 Ağustos 2018 ve 03-06 Eylül 2018 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 4 (dört) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018, 03 Eylül 2018 ve 08 Eylül 2018 tarihlerinde ilan edilecektir.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

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