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LGS sonuçları açıklandı MEB LGS tercih sonucu e okul sorgulama ekranı

LGS sonuçları açıklandı MEB LGS tercih sonucu e okul sorgulama ekranı

Nefesler tutuldu, heyecan dorukta bugün LGS tercih sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. 13 Temmuz'da lise tercihlerini yapan ortaöğretim adayları LGS tercih sonuçları e okul öğrenci girişi yapma sisteminden TC numarası ile sorgulayacak. Ayrıca bugün boş lise kontenjan listesi de yayınlanacak. LGS sonucu sorgulama linki haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 09:36 - Güncelleme: 30-07-2018 10:41

LGS tercih sonuçları bugün MEB tarafından saat 10.30'da açıklandı.  Bu sene ilk kez yapılan ve TEOG yerine getirilen yeni sınav sistemi LGS'ye isteyen 8. sınıf öğrencisi girmiş ve 13 Temmuz'da lise tercihlerini yapmıştı. Bugün ise MEB tarafından LGS tercih sonuçları ve boş kontenjan listesi açıklandı. LGS tercih sonuçları MEB tarafından e okul sistemi üzerinden öğrencilere açıklandı LGS tercih sonuçlarıyla beraber yaklaşık 1 milyon 200 bin adayın hangi liselerde eğitim göreceği de belli oldu.

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI: Bu yıl ilk kez uygulanan LGS'nin sonuçlarının açıklanması ardından hem öğrencileri hem de en az onlar kadar heyecanlı olan velileri tercih işlemlerini de tamamladı. E Okul üzerinden gerçekleştirilebilen lise tercihleri aracılığıyla bölgelerine en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapan öğrenciler, bu çerçevede LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu kullandı. Adrese dayalı tercihler, bu çerçevede zorunlu kılındı. Aynı puandaki birden fazla kişinin aynı tercihte bulunması halinde ise OBP önem arz edecek. Adaylar e-Okul üzerinden 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00’ye kadar tercihte bulunabildi.

LGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK: Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. Başvurular 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.

NAKİL BAŞVURULARI NEYE GÖRE YAPILACAK: Yerleştirmeye esas nakillerin her döneminde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla üç, pansiyonlu okullar için de en fazla üç okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih eden ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla iki okul seçilebilecek.

BAŞVURULARDA EŞİTLİK OLURSA NE OLACAK: Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak. 

E okul nasıl giriş yapılır MEB e okul öğrenci girişi yapma modülü

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 30 Temmuz 2018 11:17 20 BİN ÇOCUK İMAM OKULLARINA KAYDIRILDI!...............

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