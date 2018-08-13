LGS nakil sonucu sorgulama e okul girişi yapma MEB sayfası

LGS nakil sonuçları son dakika açıklanıyor gözler MEB e okul sayfasında. LGS 1. nakil sonuçları bugün saat 10.00-14.00 arasında erişime açılacak. LGS 1 nakil sonuçlarının açıklanması ile boş kontenjanlar da açıklanmış olacak ve öğrenciler için 2. nakil süreci başlayacak. LGS nakil sonuçları sorgulama sayfasına öğrenciler e okul sistemi üzerinden giriş yapabilecek. LGS 2. nakil başvuru işlemleri ise bugün başlayacak, 17 Ağustos'ta sona erecek.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas nakiller, 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül dönemlerinde yapılacak. Yerleştirmeye esas nakil tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr/" internet adreslerinden öğrenilecek.

NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: 1. Nakil başvuruları 10 Ağustos'ta sona erdi. Nakil başvuru sonuçları bugün belli olacak. Adaylar heyecanla yerleştirme sonuçlarını bekliyor. Sonuçlar e okul ve www.meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.

2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR: Lise 2. nakil süreci bugün başlıyor. 1. nakil sonuçlarının ardından başlayacak olan nakil başvuruları 17 Ağustos'a kadar devam edecek.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

6-10 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması

13 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçlarının açıklanması

13-17 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih başvurularının alınması

19 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçlarının açıklanması

27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması

3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının açıklanması

3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının açıklanması

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK: Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

EN FAZLA KAÇ TERCİH YAPILABİLİYOR: İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacaktır.

Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4 (dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 5 (beş), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 (beş) okul tercihi yapılabilecektir.

HERHANGİ BİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER KAYIT ALANINA TABİ OLACAK: İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak.

NAKİL BAŞVURU KILAVUZU: MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız