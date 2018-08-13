LGS nakil sonuçları e devlet üzerinden sorgulama MEB açıkladı

LGS nakil sonuçları açıklandı. Veliler ve öğrenciler için e okul üzerinden öğrenci girişi sayfasından LGS 1. nakil sonuçları bugün erişime açıldı. LGS 1 nakil sonuçlarının açıklanması ile boş kontenjanlar da açıklanmış oldu ve öğrenciler için 2. nakil süreci başladı. 2. nakil süreci için başvurular 17 Ağustos'a kadar devam edecek.

LGS 1. Nakil sonuçları

Saat 10.45'ten itibaren açılan sistemle LGS nakil sonuçları sorgulama sayfasına öğrenciler hem MEB hem de e okul sistemi üzerinden giriş yapabiliyorlar. LGS 1. nakil sonuçlarını MEB üzerinden sorgulama için aşağıdaki görsele tıklayın!

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas nakiller için 6 Ağustos - 10 Ağustos arasında başvurular yapılmıştı. Bugün açıklanan 1. nakil sonuçları oldu. Nakil sonuçlarına MEB üzerinden olduğu gibi e devlet üzerinden "https://eokul.meb.gov.tr/" internet adresinden de ulaşabilirsiniz.

2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR: Lise 2. nakil süreci bugün başladı. 1. nakil sonuçlarının ardından başlayan nakil başvuruları 17 Ağustos'a kadar devam edecek. İkinci nakil sonuçları da 19 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Hemen ardından 27 Ağustos'ta 3. nakil sonuçları alınıp sonuçları 3 Eylül'de duyurulacak. 4. nakil sonuçları da 8 Eylül'de açıklanacak.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

*6-10 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması

*13 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçlarının açıklanması

*13-17 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih başvurularının alınması

*19 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçlarının açıklanması

*27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması

*3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının açıklanması

*3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

*8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının açıklanması

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK: Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

EN FAZLA KAÇ TERCİH YAPILABİLİYOR: İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacaktır. Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4 (dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 5 (beş), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 (beş) okul tercihi yapılabilecektir.

HERHANGİ BİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER KAYIT ALANINA TABİ OLACAK: İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak.

NAKİL BAŞVURU KILAVUZU: MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız